Las matrículas de septiembre se deciden en Google; así ayuda el Método CIMA de Nous a llenar las aulas - Juan Brocal

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 09 de julio 2026.- La agencia madrileña aplica una metodología propia de tres pilares con resultados en más de ocho nichos formativos, de oposiciones a música, justo cuando los centros se juegan la matrícula del nuevo curso.

El artículo ha sido elaborado en colaboración con Matías Prats.

Las matrícula de septiembre se trabaja antes del verano

Las aulas que se llenan en septiembre empiezan a llenarse ahora: quien va a opositar, matricularse en un ciclo de FP o empezar un curso ya está comparando opciones en Google. Sin embargo, la mayor parte de las academias concentra su marketing en publicar a diario en redes sociales y en ofertas de matrícula. El resultado es un público que compara precios mientras las aulas se vacían entre convocatorias y la captación depende del boca a boca. Cada mes se realizan miles de búsquedas del tipo academia de oposiciones en [ciudad], curso de [especialidad] online o preparador de [examen]: personas que ya han decidido formarse y que únicamente están eligiendo dónde matricularse.

Cuando alguien decide de verdad opositar, sacarse un grado o aprender un instrumento, no se lo pregunta a Instagram: lo busca en Google, afirma Juan Brocal, director de Agencia Nous. El error más extendido es organizar la web según el organigrama del centro en lugar de según cómo busca el alumno. Cuando se corrige, el centro deja de perseguir alumnos: son los alumnos quienes lo encuentran.

Un sistema propio para captar matrículas desde Google

Frente a ese escenario, Agencia Nous, agencia de marketing digital en Madrid, ha consolidado el Método CIMA, su sistema de marketing para academias, centros de formación profesional y escuelas de oposiciones, desarrollado íntegramente dentro de la agencia a partir del trabajo con centros reales. La metodología está centrada en la captación de alumnos: permite captar matrículas de forma previsible a través de Google, sin depender de las redes sociales ni del boca a boca.

Tres pilares para llenar las aulas con previsión

El sistema se apoya en tres pilares:

- Foco y demanda de intención. La web se estructura según cómo busca el alumno, por curso, especialidad, tipo de alumno y localidad, y no según el organigrama interno del centro: cada búsqueda relevante tiene su propia página. Las redes sociales pasan a un rol de escaparate y remarketing, para reimpactar a quien ya ha visitado la web.

- Captación con analítica. Se combinan SEO, Google Ads, Maps y retargeting, con una landing específica para cada búsqueda, y se mide todo el recorrido: cuántas solicitudes entran, desde qué canal y cuántas terminan en matrícula.

- Proceso comercial. Atención, seguimiento y cierre con método: cada contacto queda registrado para que ninguna solicitud se enfríe. Incluye una lectura estratégica mensual con el centro y acciones de mystery shopper, en las que el equipo se hace pasar por alumno para detectar los huecos del proceso de venta, uno a uno.

Resultados en más de ocho nichos formativos

La agencia atribuye al método resultados en oposiciones, FP, idiomas, música, extraescolares u ortodoncia, entre otros nichos. Entre los casos acumulados destacan:

Centros que han pasado de una media de 50 a más de 400 alumnos activos.

Una escuela de música qu e multiplicó por ocho su alumnado tras dos años de posicionamiento orgánico.

tras dos años de posicionamiento orgánico. Un centro de formación que duplicó sus visitas orgánicas mensuales (de 3.500 a 7.200), situando todos sus cursos principales en el top 3 de Google.

Medir cuánto vuelve por cada euro

Frente a los informes de impresiones, alcance y coste por clic habituales en el sector, el sistema incorpora un cuadro de mando que muestra cuántas solicitudes entran, por qué canal y cuántas terminan en matrícula. La pregunta que le importa a quien dirige un centro no es cuántas impresiones ha tenido, sino cuánto vuelve por cada euro invertido y por qué canal. Sin esa respuesta se invierte a ciegas, y muchas veces se corta la inversión justo cuando empezaba a funcionar, añade Brocal.

Con la planificación del nuevo curso ya en marcha, la agencia recuerda que el posicionamiento orgánico necesita meses de recorrido: la visibilidad de septiembre se trabaja antes del verano. Los centros interesados pueden solicitar una sesión de exploración gratuita y sin compromiso en la página del Método CIMA.

Sobre Agencia Nous

Agencia Nous, agencia de marketing digital en Madrid, está especializada en posicionamiento SEO, publicidad digital, diseño web y estrategia de captación. Dirigida por Juan Brocal, trabaja con más de 50 clientes recurrentes y ha desarrollado sistemas propios por sectores, como el Método CIMA de marketing para academias y centros de formación o el Sistema TSA para estudios de tatuaje.



Emisor: Agencia Nous

Contacto: Juan Brocal

Número de contacto: +34611564994