La mayoría de las empresas siguen tomando decisiones sobre su mayor coste con hojas de cálculo - PLANNAM

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 20 de junio de 2026.-

PLANNAM lanza un autodiagnóstico gratuito para ayudar a los directivos a identificar cuánto dinero puede estar perdiendo su organización por una gestión reactiva del trabajo.

Cada semana, miles de empresas toman decisiones sobre entre el 40% y el 60% de sus costes operativos utilizando hojas de cálculo, llamadas telefónicas, correos electrónicos y criterios individuales de supervisión.

La mayoría no es consciente de ello.

El resultado suele traducirse en sobrecostes laborales, exceso o falta de personal, conflictos organizativos, dificultades para escalar el negocio y una fuerte dependencia del conocimiento individual de determinados managers.

Paradójicamente, muchas organizaciones consideran que están digitalizadas.

Tienen sistemas de control horario, portales del empleado, herramientas de recursos humanos e incluso soluciones de análisis de datos. Sin embargo, las decisiones más importantes sobre las personas siguen tomándose de forma manual y reactiva.

Para Asier García, fundador y CEO de PLANNAM, ese es precisamente uno de los grandes retos operativos que afrontan las empresas actuales.

"El problema no era la falta de tecnología. Muchas organizaciones ya tenían herramientas. El problema era que habían digitalizado la parte administrativa, pero seguían tomando las decisiones importantes con Excel y con el criterio individual de cada responsable."

Cuando el principal coste de una empresa se gestiona de forma reactiva

Antes de fundar PLANNAM, García pasó más de una década dirigiendo operaciones complejas con cientos de empleados distribuidos en múltiples centros y distintos entornos regulatorios.

Durante esos años observó un patrón que se repetía constantemente: la gestión de personas dependía demasiado de procesos manuales, información fragmentada y decisiones difíciles de medir o replicar.

Aquella experiencia fue el origen de PLANNAM.

No como una herramienta tradicional de recursos humanos ni como un software de planificación convencional, sino como una plataforma diseñada para estructurar y automatizar las decisiones operativas relacionadas con las personas.

Trece años después, la compañía trabaja con organizaciones de sectores como industria, salud, telecomunicaciones, retail y deporte, ayudándolas a conectar planificación, operación, cumplimiento normativo y análisis económico dentro de un único sistema de decisión.

Del control administrativo a la inteligencia operacional

Según datos agregados de proyectos implantados por PLANNAM, las organizaciones suelen obtener mejoras significativas en productividad, reducción de costes laborales, mayor cumplimiento normativo y una disminución de la carga administrativa asociada a la gestión diaria de los equipos.

En algunos proyectos, los retornos obtenidos han superado ampliamente la inversión realizada, permitiendo además que las organizaciones continúen creciendo sin aumentar proporcionalmente la estructura necesaria para gestionar dicha complejidad.

"La verdadera pregunta no es cuántas personas tiene una empresa", explica García. "La pregunta es cómo toma decisiones sobre esas personas y cuánto depende todavía de procesos manuales para hacerlo."

Esta visión ha llevado a PLANNAM a definirse como una plataforma de Inteligencia Operacional, una categoría que busca ir más allá del tradicional Workforce Management para convertir la gestión laboral en un proceso estructurado, medible y anticipativo.

Un autodiagnóstico para medir el coste del desorden

Coincidiendo con el lanzamiento de su nueva web corporativa, PLANNAM ha presentado un autodiagnóstico gratuito que permite a cualquier directivo evaluar en menos de diez minutos el nivel de madurez de su organización en la gestión del trabajo.

La herramienta genera un informe personalizado que estima el potencial de mejora y ahorro asociado a la optimización de la planificación, la gestión operativa y la organización de los equipos.

El objetivo es sencillo: permitir que las empresas comprendan su situación actual antes de iniciar cualquier proceso de transformación.

"Queríamos que cualquier responsable pudiera obtener una visión objetiva de su realidad operativa sin necesidad de hablar previamente con un comercial. Que llegara a una conversación con datos propios y no con intuiciones."

Además del autodiagnóstico, la nueva web incorpora contenidos especializados, análisis sectoriales, tendencias de mercado y casos de aplicación dirigidos a directores generales, responsables de operaciones y equipos de recursos humanos.

Una nueva forma de gestionar el trabajo

La creciente complejidad regulatoria, la presión sobre los márgenes y la necesidad de mejorar la productividad están obligando a las organizaciones a replantear cómo gestionan su principal activo: las personas.

Para PLANNAM, la próxima gran evolución no será administrativa ni documental.

Será decisional.

La cuestión ya no es si una empresa necesita digitalizar la gestión del trabajo.

La cuestión es cuánto tiempo puede seguir tomando decisiones sobre millones de euros en costes laborales sin un sistema diseñado específicamente para hacerlo.

El autodiagnóstico está disponible en PLANNAM

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