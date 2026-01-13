MCC Banking integra inteligencia artificial en su app - MCC Banking

La IA permite personalizar servicios financieros de MCC Banking y anticipar las necesidades del cliente en tiempo real

Madrid, 13 de enero de 2026.-

En un paso más hacia la automatización inteligente de la banca, MCC Banking ha incorporado funciones avanzadas de inteligencia artificial en su aplicación móvil, con el objetivo de ofrecer una experiencia más personalizada, predictiva y eficiente para sus usuarios.



Esta innovación se inspira en las tendencias globales del sector financiero, reflejadas en el informe AI in Financial Services de PwC, que señala que el 52% de las entidades ya emplean inteligencia artificial para mejorar la toma de decisiones, la eficiencia operativa y la relación con el cliente.



La nueva funcionalidad en la app de MCC Banking analiza en tiempo real el comportamiento financiero del usuario, sus hábitos de consumo, metas de ahorro y necesidades recurrentes. A partir de esta información, el sistema genera:



• Alertas inteligentes ante patrones inusuales o posibles riesgos.



• Ofertas personalizadas adaptadas al perfil y momento del cliente.



• Asistencia virtual contextual, disponible 24/7 en varios idiomas.



• Sugerencias automatizadas para optimizar finanzas personales.



"La inteligencia artificial permite conocer mejor al usuario sin invadir su privacidad. El objetivo es anticipar necesidades, no solo responder", afirma Peter Van Louse, Vicepresidente de MCC Banking.



La entidad ha garantizado que todos los procesos cumplen con estándares internacionales de protección de datos, y que los algoritmos utilizados han sido diseñados para evitar sesgos y garantizar la transparencia en cada recomendación.



Durante su implementación piloto en España, Chile y Nigeria, el sistema logró una mejora del 38% en la interacción con los servicios digitales y una reducción del 25% en solicitudes de soporte humano, lo que demuestra su efectividad para resolver necesidades comunes de forma automatizada.



Esta tecnología también permite a MCC Banking identificar oportunidades financieras para los clientes, como nuevos productos o ajustes de condiciones, reduciendo así tiempos de respuesta y mejorando la relevancia de sus propuestas.



Visión digital de MCC Banking

Fiel a su compromiso con la transformación tecnológica, MCC Banking continúa incorporando herramientas de última generación que elevan la calidad de su servicio. Con la integración de IA en su app, la entidad fortalece su modelo de banca predictiva, centrada en la eficiencia, personalización y confianza digital como ejes del futuro financiero.



Emisor: MCC Banking

Contacto

Nombre contacto: MCC Banking Press

Descripción contacto: MCC Banking

Teléfono de contacto: 644012481



