MCC Banking lanza su servicio de microcréditos digitales

MCC Banking: microcréditos digitales - MCC Banking

(Información remitida por la empresa firmante)

Miami, 8 de julio de 2026.- MCC Banking lanza una solución rápida y sin burocracia que apoya a pequeños negocios en entornos vulnerables.

Con el propósito de impulsar el emprendimiento en zonas con menor acceso financiero, MCC Banking ha lanzado un servicio de microcréditos 100 % digital, dirigido a personas y pequeños negocios que enfrentan barreras estructurales para acceder a financiamiento tradicional.



Este nuevo producto nace del enfoque de inclusión financiera activa que la entidad ha venido fortaleciendo en mercados emergentes. Con este modelo, MCC Banking busca cerrar esa brecha con una solución ágil, accesible y adaptada a cada contexto.



"Nuestro servicio está diseñado para quienes más lo necesitan, sin exigir avales, sin papeleos, sin tiempo perdido. Queremos que las buenas ideas no se queden sin oportunidades", afirma Peter Van Louse, vicepresidente de MCC Banking.



El sistema permite solicitar un microcrédito en menos de 10 minutos, desde un móvil o computadora, con aprobación automatizada en menos de 48 horas. La plataforma utiliza algoritmos propios que analizan riesgo y viabilidad del proyecto, garantizando un proceso justo y seguro.



Las principales características del servicio incluyen:



• Montos adaptados al ciclo del negocio, con tasas competitivas.



• Plazos flexibles, sin penalizaciones por pago anticipado.



• Acompañamiento digital con asesoría financiera continua.



• Sin garantías tradicionales ni historial bancario obligatorio.



Además de financiar negocios, el programa ofrece formación gratuita en gestión financiera, marketing digital y estrategias de escalamiento, con recursos diseñados específicamente para sectores informales o no bancarizados.



Durante su fase piloto en Colombia, Guatemala y Angola, más de 1.000 personas accedieron al servicio, con un índice de repago del 91 % y un alto nivel de satisfacción. La herramienta será expandida a nuevos países durante el último trimestre del año.



MCC Banking: inclusión que transforma

En su apuesta por una banca más humana, MCC Banking consolida su modelo de inclusión activa con soluciones como este servicio de microcréditos digitales. La entidad reafirma así su misión de convertirse en aliado de quienes transforman la economía desde lo local, generando impacto social real mediante herramientas tecnológicas simples, eficaces y sostenibles.

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Press Department – Tomás Elías González Benítez

Teléfono de contacto: 685832125





Emisor: MCC Banking