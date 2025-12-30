MDK insights redefine la investigación de mercados con una plataforma basada en tecnología e IA

Sergio Romero Pérez - CEO MDK insights - MDK

Barcelona, 30 de diciembre 2025.- Con más de 25 años de experiencia como instituto de investigación, MDK da un paso decisivo para hacer accesible la investigación de mercados a cualquier compañía. MDK insights nace como una plataforma ágil que combina tecnología, experiencia y un enfoque humano para que cualquier organización pueda obtener insights de calidad en cuestión de horas, no de semanas. La nueva compañía nace en Barcelona con ambición global y prevé superar el millón de euros de facturación en 2026

La investigación de mercados se encuentra en plena transformación, impulsada por la necesidad de tomar decisiones cada vez más rápidas y basadas en datos fiables. En este contexto nace MDK insights, una nueva plataforma tecnológica desarrollada por MDK, firma con más de 25 años de experiencia en estudios de mercado, que busca redefinir el acceso a los insights de consumidor combinando rigor metodológico, inteligencia artificial y agilidad operativa.



La compañía, con sede en Barcelona y alcance internacional, propone un modelo híbrido que se sitúa entre los paneles online tradicionales y las consultoras de investigación clásica. Su objetivo es claro: hacer accesible la investigación de mercados de calidad a empresas de cualquier tamaño, eliminando las barreras de coste, complejidad y tiempo que históricamente han limitado su uso, especialmente entre startups y pymes.



"Durante años, muchas empresas han tenido que elegir entre velocidad o rigor. Con MDK insights ya no es necesario renunciar a ninguno de los dos", explica Sergio Romero Pérez, CEO de MDK Insights.



Una plataforma que responde a la velocidad del mercado

MDK insights ha desarrollado una plataforma que permite a las organizaciones diseñar, lanzar y analizar estudios de mercado en cuestión de horas, frente a los plazos de semanas habituales en el sector. La solución integra inteligencia artificial para automatizar procesos clave como la recogida de datos, la codificación de respuestas abiertas y el análisis preliminar, ofreciendo resultados a través de dashboards interactivos y dinámicos en tiempo real.



Este enfoque de investigación ágil permite detectar tendencias emergentes, validar hipótesis de negocio y tomar decisiones estratégicas de forma casi inmediata, algo especialmente relevante en sectores altamente competitivos y cambiantes.



"La investigación ágil no es hacer estudios más pequeños, sino hacerlos en el momento adecuado, cuando la decisión aún importa", señala Sergio Romero.



Tecnología con supervisión experta

A diferencia de otras plataformas puramente automatizadas, MDK insights mantiene un fuerte componente humano. Detrás de la tecnología hay un equipo de investigadores, metodólogos y analistas senior que supervisan el diseño del estudio, la calidad del dato y la interpretación de resultados.



Este acompañamiento permite a los clientes elegir entre la autogestión total de sus proyectos o el trabajo conjunto con consultores especializados, combinando la eficiencia tecnológica con la experiencia acumulada de un instituto con más de dos décadas de trayectoria.



"La inteligencia artificial acelera los procesos, pero el criterio investigador sigue siendo esencial para transformar los datos en decisiones de negocio", apunta el CEO.



Rigor metodológico y audiencias globales

MDK insights opera con paneles propios y una red internacional de partners que permiten acceder a audiencias locales y globales en más de 37 países. La plataforma incorpora estrictos controles de calidad, sistemas de autenticación múltiple, filtros inteligentes y análisis de consistencia para garantizar la fiabilidad de las respuestas.



Los clientes pueden realizar desde estudios cuantitativos clásicos hasta investigaciones más avanzadas, incluyendo preguntas multimedia, segmentaciones sociodemográficas detalladas y entrevistas en vídeo asincrónicas, con más de 20 tipos de preguntas disponibles y opciones de exportación en múltiples formatos.



Transparencia en costes y escalabilidad

Otro de los ejes del proyecto es la transparencia. MDK insights elimina costes ocultos y ofrece precios adaptados a la escala y complejidad de cada estudio, permitiendo a las empresas planificar su inversión con total claridad. El modelo está diseñado para crecer con el cliente, desde validaciones puntuales hasta programas continuos de investigación.



Este planteamiento convierte la investigación de mercados en una herramienta accesible y recurrente, y no en un recurso excepcional reservado a grandes presupuestos.



Proyección internacional y objetivos de crecimiento

Con este lanzamiento, MDK insights inicia una nueva etapa de crecimiento para grupo MDK. La compañía nace con vocación global y una estrategia clara de escalabilidad apoyada en la tecnología. Según sus previsiones, superará el millón de euros de facturación en 2026, impulsada por la adopción de su plataforma por parte de startups, pymes y empresas internacionales.



"Nuestra misión es que más empresas dejen de adivinar y empiecen a preguntar, escuchar y decidir con datos fiables y en tiempo real", concluye Sergio Romero.



MDK insights es una plataforma de investigación de mercados que combina tecnología, inteligencia artificial y el rigor metodológico. Con sede en Barcelona y alcance global, ofrece insights de calidad en tiempo real para ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones estratégicas.



