MGS Seguros reúne a toda su plantilla en su encuentro anual

Barcelona, 14 de enero.- MGS Seguros ha iniciado el 2026 con la celebración de su encuentro anual, una cita que ha reunido a toda la plantilla bajo el lema "El equipo marca la diferencia" y que ha servido para hacer balance de los resultados del 2025 y definir los principales retos y proyectos compartidos para este año.



Juan Ignacio Querol, Vicepresidente Ejecutivo - Director General de MGS, inauguró el encuentro repasando el grado de consecución de los retos principales del Plan Estratégico 2024 – 2027 de la aseguradora. En este sentido, destacó el crecimiento equilibrado y sostenible de la cartera de primas y el positivo desarrollo de la red de agentes profesionales, así como los retos y oportunidades que plantea el actual entorno económico y sectorial.



En su intervención, también avanzó algunos detalles del que será el plan de celebración del 120º aniversario de la compañía, que tendrá lugar el próximo 2027. Un programa que contempla, entre otras iniciativas, el refuerzo de la actividad publicitaria y del patrocinio deportivo, ámbitos en los que MGS Seguros ha venido desarrollando una labor especialmente destacada en los últimos años.



Por su parte, los máximos responsables de las diferentes direcciones de área de la aseguradora presentaron los avances y novedades de los proyectos a su cargo, con especial atención a las iniciativas orientadas a la ampliación de la oferta, el impulso de la digitalización y la mejora continua de la experiencia de cliente.



El Encuentro MGS 2026 se ha celebrado en formato híbrido los días 8 y 9 de enero en Barcelona y ha reunido a más de 450 personas, consolidándose como un espacio de encuentro y diálogo entre los equipos de toda la compañía.







