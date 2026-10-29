Miguel Calaforra, chef del Restaurante Ampar, ganador del Concurso de Corvina REX del Mediterráneo - Hospes Hotels

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 29 de octubre de 2026.- Un reconocimiento que pone en valor su técnica, creatividad y capacidad para transformar un producto excepcional en una experiencia gastronómica con identidad propia.

"Nuestra Corvina": el Mediterráneo en el plato

La propuesta con la que Miguel Calaforra conquistó al jurado lleva un nombre que habla de cercanía y personalidad: Nuestra Corvina.

Elaborado a partir de corvina, el plato combina una demi-glace marina con un puré rustido de coliflor, chips de tempura y algas. Una composición en la que los matices marinos se encuentran con los sabores tostados y la delicadeza de las texturas crujientes, dando lugar a una interpretación contemporánea del producto del Mediterráneo.

Cada elemento cumple una función en el conjunto: la profundidad de la demi-glace marina realza el protagonismo del pescado; el puré de coliflor aporta suavidad y notas tostadas, mientras que los chips de tempura y las algas introducen contrastes de textura y sabor.

El resultado es una creación que refleja una forma de entender la alta cocina basada en el respeto por el producto, el equilibrio y la búsqueda constante de nuevas posibilidades. Una filosofía que forma parte de la identidad culinaria de Ampar y de la apuesta de Hospes Hotels por ofrecer experiencias gastronómicas memorables.

Ampar, una forma de descubrir la gastronomía valenciana

Situado en Hospes Palau de la Mar, en pleno corazón de Valencia, Ampar encuentra en la tradición mediterránea una fuente constante de inspiración. Su propuesta gastronómica explora el diálogo entre el producto de proximidad, la técnica y una mirada actual sobre los sabores que definen el territorio.

El reconocimiento obtenido por Miguel Calaforra supone un motivo de orgullo para todo el equipo y refuerza el compromiso del restaurante con una cocina que combina sensibilidad, personalidad y excelencia.

Más allá del premio, Nuestra Corvina representa el trabajo que hay detrás de cada creación: la selección del producto, la investigación culinaria, la atención al detalle y la voluntad de sorprender al comensal sin perder de vista la esencia de cada ingrediente.

"Pulpo y su pil-pil": Ampar también participó en la gran fiesta gastronómica

La presencia de Miguel Calaforra en La Noche de la Gastronomía no se limitó al concurso. El chef participó también en la cena cóctel de la velada con otra de sus creaciones: Pulpo y su pil-pil, una propuesta que formó parte del recorrido gastronómico compartido por destacados cocineros del panorama nacional.

Elaborado con pulpo, mojo de almendras, patatitas crujientes y polvo de puerro, el bocado propone un juego de sabores y texturas en el que la intensidad del mar se combina con los matices de los frutos secos y los contrastes crujientes.

Esta creación permitió acercar la cocina de Ampar a los asistentes a una noche dedicada a celebrar la diversidad gastronómica, el intercambio de ideas y el valor de la creatividad culinaria.

La velada reunió propuestas de cocineros y restaurantes de diferentes procedencias, con elaboraciones que recorrieron desde los sabores más arraigados en la tradición mediterránea hasta interpretaciones contemporáneas de otras culturas culinarias. Un encuentro que convirtió cada bocado en una oportunidad para descubrir nuevas perspectivas sobre la gastronomía.

Una noche para celebrar el talento y el producto mediterráneo

La Noche de la Gastronomía 2026 volvió a poner de manifiesto que la cocina es también cultura, territorio y capacidad de innovación. El encuentro reunió a profesionales que comparten una misma inquietud: explorar las posibilidades del producto, preservar el legado culinario y construir nuevas experiencias alrededor de la mesa.

Para Hospes Hotels, formar parte de esta celebración supone seguir impulsando una hospitalidad en la que la gastronomía ocupa un lugar esencial. Una experiencia que va más allá de alojarse y que invita a descubrir cada destino a través de sus sabores, sus productos y las personas que los convierten en algo extraordinario.

El premio de Miguel Calaforra es, en este sentido, un reconocimiento al talento individual y al trabajo colectivo que define la cocina de Ampar. Una alegría compartida por todo el equipo, que anima a continuar explorando, creando y ofreciendo experiencias que conecten con la esencia de Valencia.

En Hospes Palau de la Mar, el Mediterráneo sigue inspirando cada plato. Y, con Nuestra Corvina, Miguel Calaforra ha encontrado una nueva manera de contar su historia.



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