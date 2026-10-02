Miluna Open Nature Rooms ofrece dormir bajo las estrellas a menos de una hora de Madrid

Jacuzzi Miluna Open Nature Rooms - Miluna Open Nature Rooms

(Información remitida por la empresa firmante)

La duración media de los viajes cae a su mínimo histórico, 4,4 días, mientras el turismo rural de proximidad alcanza cifras récord. Hoteles burbuja cerca de Madrid como Miluna, en Hormigos (Toledo), a menos de una hora de Madrid, reflejan este cambio: escapadas de una sola noche pensadas para desconectar sin coger vacaciones

Madrid, 2 de octubre de 2026.- Los españoles viajan más veces al año, pero cada viaje dura menos. Según el estudio AIMC Marcas 2026, la población realiza una media de 3,8 viajes anuales y cada uno dura 4,4 días, el registro más bajo de toda la serie histórica. El resultado es un modelo vacacional más flexible y fragmentado, en el que las escapadas cortas y cercanas ganan peso frente al gran viaje anual.



Esta tendencia se nota especialmente en el turismo rural de proximidad. Castilla-La Mancha cerró 2025 con más de seis millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos por primera vez en su historia, según los datos del INE difundidos por el Gobierno regional. El turismo rural superó el millón de pernoctaciones, y en diciembre la región fue el segundo destino de turismo rural de España, con un 13 % de cuota.



La microescapada cambia la lógica del viaje: el objetivo ya no es recorrer kilómetros, sino encontrar a una hora de casa una experiencia que justifique salir de la rutina. En ese contexto han surgido propuestas en las que la noche es el destino en sí misma.



Es el caso de Miluna Open Nature Rooms, un hotel burbuja situado en Hormigos (Toledo), a menos de una hora de Madrid. Fundado en 2018 por tres amigos, Víctor Messa, Alejandro Bosch y Jacobo de Llanza, Miluna nació con una idea sencilla: que la noche fuera el centro del viaje. El alojamiento reúne doce habitaciones burbuja repartidas por la finca, cada una con su propio jardín privado y jacuzzi. Llevan el nombre de lunas de Urano, Júpiter y Neptuno, y se agrupan en 3 tipologías. Sus paredes transparentes permiten dormir mirando el cielo sin salir de la cama, con la intimidad que da la distancia entre una habitación y otra.



La experiencia se completa con un flotarium, una pequeña piscina abierta en una sala en penumbra que recrea un cielo estrellado y en la que el cuerpo flota sin esfuerzo, y con una piscina exterior en temporada. La propuesta, a medio camino entre el glamping y el hotel, combina el contacto directo con la naturaleza y el confort de un hotel, y se dirige a quienes buscan desconectar sin necesidad de recorrer grandes distancias.



"Cada vez más gente no busca irse lejos, sino desconectar de verdad, aunque sea una sola noche. A menos de una hora de Madrid, en un hotel burbuja, todavía se puede dormir bajo un cielo lleno de estrellas y eso cambia por completo la forma de descansar", explica Alejandro Bosch, cofundador de Miluna.



El modelo de Miluna ha recibido varios reconocimientos en los últimos años:



• World Luxury Travel Awards: Best Wellness Glamping in Europe (2025).

• Premios Viajeros Ruralka: Mejor Hotel, votado por los viajeros (2025).

• Premio al Mejor Proyecto Turístico Innovador en los Premios de Turismo de Castilla-La Mancha (2023).

• Premios GrINN al Mejor Alojamiento Original y Sostenible (2023).

Contacto

Nombre contacto: Alejandro Gallemí

Descripción contacto: Miluna Open Nature Rooms

Teléfono de contacto: 640 11 11 78