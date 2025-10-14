Modelia lanza una nueva plataforma de IA para el sector moda

(Información remitida por la empresa firmante)

La startup creada en España de alcance mundial ha creado una plataforma que ofrece tanto a marcas como a diseñadores una forma más ágil y responsable de crear campañas de moda. Tiene presencia en más de 20 países y actualmente cuenta con más de 4.000 usuarios activos. Ha lanzado su integración en Shopify para que cualquier eCommerce de moda pueda generar imágenes y vídeos con calidad de grandes marcas y multiplicar sus tasas de conversión

Modelia, la startup española que está transformando la industria de la moda con inteligencia artificial, presenta su nueva plataforma de generación de imágenes y vídeos hiperrealistas en segundos, diseñada para que cualquier eCommerce, desde una gran marca hasta un diseñador emergente, pueda crear campañas completas con la calidad de las firmas globales, pero a una centésima parte del coste y tiempo.



Con más de 4.000 usuarios activos en 20 países, Modelia democratiza el acceso a contenido visual premium, eliminando la necesidad de producciones fotográficas caras y lentas.



La startup española de moda ha participado en la 82ª edición de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, que recuperó en agenda sus Business Talks. Modelia formó parte de la mesa "E-commerce y Moda: Innovación, pagos digitales y la experiencia del consumidor", en la que puso de relieve el papel de la IA en el sector a través de la personalización, seguridad y experiencia de compra.



Como parte del desarrollo de negocio de la Compañía, Modelia se ha integrado en Shopify, lo que amplía su visibilidad global y permite a miles de tiendas del sector acceder fácilmente a su tecnología para optimizar procesos creativos y comerciales.



"La moda evoluciona casi tan rápido como la tecnología, y la inteligencia artificial ya tiene un papel clave en ese avance. En Modelia la IA no solo aporta eficiencia, sino también nuevas formas de creatividad y personalización. El objetivo es empoderar a las marcas para que sean más sostenibles, innovadoras y competitivas en un mercado global en constante transformación", explica Iván Rodríguez, CEO y cofundador de la startup.



Herramientas que cambian las reglas del juego

La plataforma de Modelia ofrece a los equipos de eCommerce de moda un conjunto de herramientas diseñadas para multiplicar la conversión y elevar la percepción de marca. Con el Outfit Generator, un simple flatlay o maniquí puede transformarse en una sesión editorial completa con accesorios y fondos listos para publicar. El Repose Tool permite generar decenas de variantes a partir de una sola imagen, mostrando la prenda en diferentes posturas y enriqueciendo así la ficha de producto. Además, el AI Video Generator convierte fotografías estáticas en vídeos de alto impacto ideales para redes sociales, mientras que el Virtual Try-On se encarga de vestir modelos virtuales en segundos adaptándose a cada tipo de cliente. Otras funciones de la plataforma permiten el cambio de fondo, color o expresiones faciales, y también el escalado de resolución hasta 4X, garantizando imágenes perfectas para cualquier necesidad visual.



Pixel Perfect para eCommerce: precisión que evita devoluciones

"El gran reto de la moda online es que el consumidor vea exactamente lo que compra. En Modelia la especialización es generar imágenes y vídeos pixel perfect, fieles al producto original y pensados para no tener devoluciones y mejorar la experiencia de compra. Esa es la ventaja competitiva: una plataforma propietaria que combina la última generación de modelos de IA con pipelines adaptados a la moda", explica René Haas, cofundador de la startup.



Un SaaS con acompañamiento humano

A diferencia de las soluciones de SaaS tradicionales, Modelia combina la potencia de un SaaS con el acompañamiento humano:



"Obtener las imágenes deseadas depende todavía mucho de cómo se le habla a la inteligencia artificial. Conseguir el prompt adecuado puede ser complicado cuando se buscan fotos muy específicas. Por eso se cuenta con un equipo de Visual Specialists que ayudan a usuarios a generar exactamente lo que necesitan. Puede parecer contradictorio en un software que funciona como Photoshop, pero es clave para asegurar que cada usuario consigue el visual que imaginaba", comenta Iván Rodríguez, CEO y cofundador de Modelia.



Agentic eCommerce: el futuro ya está aquí

La integración entre Shopify y ChatGPT, anunciada esta semana, marca el inicio del Agentic eCommerce: compras directas desde un agente conversacional que no solo busca productos, sino que los muestra visualmente y permite finalizar la compra.



Modelia trabaja para que las imágenes mostradas por el agente no sean genéricas, sino que se generen en tiempo real según la demografía, estilo y perfil de cada comprador, mostrando no solo la prenda sino el look completo con el máximo impacto visual. "Imaginamos un futuro donde las imágenes y vídeos se crean al instante para cada cliente, maximizando la tasa de conversión y liberando de carga al equipo de eCommerce. La personalización radical es el siguiente paso, y Modelia está construyendo la infraestructura para hacerlo posible", concluye Rodríguez.



