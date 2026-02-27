El modelo biopsicosocial; un enfoque integrativo, funcional y personalizado de la salud - Regenera

Madrid, 27 de febrero de 2026.- La medicina integrativa no es una moda pasajera, sino una transformación profunda en la que profesionales y pacientes demandan recuperar el sentido que el sistema actual, a menudo, les arrebata. En este contexto, centros especializados como Regenera apuestan por una visión más amplia y personalizada del proceso terapéutico.

Este cambio de paradigma se sustenta en el modelo biopsicosocial, un enfoque integrativo, funcional y personalizado de la salud que busca ir más allá de las etiquetas diagnósticas y de las soluciones alopáticas para transformar la mirada tanto de profesionales como de pacientes.

El verdadero enfoque integrativo mira la salud del paciente en su conjunto, no por parcelas

Durante mucho tiempo, la salud se ha abordado de forma fragmentada, dividiendo el cuerpo en partes y sistemas, sin prestar suficiente atención a la manera en que todos ellos se relacionan entre sí.

Además, en muchas ocasiones se ha aislado el contexto psicosocial, emocional y relacional del paciente de su dimensión biológica, aunque cada vez más literatura científica apunta a la imposibilidad de separarlos.

Desde hace más de 20 años, Regenera se dedica a formar a profesionales de la salud de todas las especialidades (médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeros, farmacéuticos y preparadores físicos) en Psiconeuroinmunología Clínica, una rama de la medicina que no es alternativa, sino complementaria a la medicina tradicional, y que se basa en el enfoque biopsicosocial de la salud.

Según David Vargas, fundador y CEO de Regenera: «El modelo biopsicosocial es integrativo porque es capaz de mirar al paciente como un todo, incluyendo los diferentes sistemas de su biología (digestivo, nervioso, inmunitario y endocrino) junto con su contexto social y emocional. Esto permite a los profesionales identificar de forma adecuada el origen real de la mayoría de las disfunciones que ven en consulta y transformar esa información en tratamientos efectivos y resultados clínicos reales».

La importancia de los mecanismos de acción implicados en las disfunciones

El modelo biopsicosocial incorpora también un enfoque funcional de la salud que permite a los profesionales identificar, a través de un conocimiento profundo de la fisiología, los diferentes mecanismos de acción implicados en las disfunciones que presentan los pacientes.

«Este enfoque se basa en identificar el origen del problema, en lugar de limitarse a poner una etiqueta diagnóstica a un listado de síntomas o a silenciarlos con fármacos», comenta David Vargas, quien añade: «Ocho de cada diez pacientes que llegan a consulta no tienen una patología orgánica, sino una disfunción. Y esto, aunque no lo parezca, es una buena noticia. Significa que, con el enfoque adecuado, los profesionales pueden ayudarles a través del conocimiento de los mecanismos de acción, la fisiología y las herramientas que brinda la medicina integrativa y la Psiconeuroinmunología Clínica».

La importancia de la personalización en la salud

La personalización es el elemento que rompe con la medicina basada en promedios. Mientras que los estudios científicos se apoyan en la media de una campana de Gauss, la personalización reconoce que existen personas en los extremos de esa curva que no responden a protocolos estándar o genéricos.

«Para lograr una personalización real que se traduzca en resultados clínicos, es fundamental utilizar una metodología diagnóstica que, en lugar de limitarse a listar síntomas, sea capaz de integrarlos horizontalmente para construir una película cronobiológica de los hechos y comprender así el origen del problema», señala David Vargas, quien además imparte la asignatura “El proceso diagnóstico en PNI Clínica” en el Máster Profesional en Psiconeuroinmunología Clínica de Regenera, donde enseña a los profesionales a llevar a cabo la anamnesis y la investigación clínica de forma rigurosa.

Este enfoque diagnóstico personalizado permite enlazar los síntomas biológicos con aspectos vitales, huir de recomendaciones estandarizadas y generar un “momento eureka” clave para la recuperación del paciente, ya que, cuando se reducen la incertidumbre y el estrés, se activan procesos de resolución que viajan desde el cerebro hacia el resto del cuerpo.

Un cambio de mirada para el empoderamiento de profesionales y pacientes

En última instancia, el modelo biopsicosocial no es un conjunto de herramientas (como suplementos o dietas), sino un cambio de mirada que comienza en la consulta y en la formación de los profesionales.

El objetivo último de este modelo y del cambio de paradigma que vive el sector sanitario es empoderar al paciente, proporcionándole un conocimiento ético que genere libertad y salud, en lugar de dependencia o alarma. De este modo, el paciente se convierte en parte activa de su proceso de recuperación y aumenta la adherencia a los tratamientos propuestos, reduciendo al mismo tiempo la frustración del profesional, cuya vocación es, por encima de todo, sanar y cuidar de los demás.

Regenera es la empresa especializada en Psiconeuroinmunología Clínica (PNI) y medicina integrativa, líder en el sector de la salud en español. Con más de 20 años de experiencia, su enfoque está dirigido tanto a la formación de profesionales de la salud como al tratamiento de pacientes a través de la Clínica Regenera.

La misión de Regenera es proporcionar el conocimiento necesario para transformar la vida de las personas que no se conforman. Regenera es, además, un movimiento que llega a una audiencia de más de 1 millón de estudiantes, pacientes y seguidores alrededor de todo el mundo.



