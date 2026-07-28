Movistar Plus lidera la vuelta del fútbol y con una promoción al 50% - Movistar Plus

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de julio de 2026.- La temporada deportiva 2026/27 ya calienta motores y Movistar Plus con su Plan Cine, Series y Deportes vuelve a situarse como el gran referente para los aficionados al fútbol. Con una selección de algunos de los encuentros más atractivos del calendario, la plataforma reafirma su compromiso con la calidad y con una oferta deportiva pensada para quienes quieren disfrutar de los mejores partidos de cada jornada.

Antes del inicio oficial de LALIGA EA SPORTS, los espectadores podrán seguir varios encuentros de pretemporada que servirán para medir el estado de forma de los equipos y comenzar a vivir la emoción del nuevo curso futbolístico. Entre los amistosos, destacan los que ofrecerá Movistar Plus: Valencia CF – Eldense el 22 de julio, 20:00 h; Manchester United – Atlético de Madrid el 1 de agosto, 15:00 h; y Manchester City – Atlético de Madrid el 9 de agosto, 15:00 h.

Tras la pretemporada llegará el regreso de la competición liguera con algunos de los encuentros más interesantes de las primeras jornadas de LALIGA EA SPORTS, la OTT de Movistar Plus ofrecerá el mejor partido de cada Jornada:

Jornada 1: Atlético de Madrid – Málaga el 19 de agosto

Jornada 2: Elche – FC Barcelona el 23 de agosto

Jornada 3: Real Madrid – Málaga el 30 de agosto

La propuesta de este Plan Libre de Movistar Plus va mucho más allá del deporte. Los usuarios pueden acceder a una amplia selección de entretenimiento que incluye algunas de las series más destacadas del momento, estrenos de cine, grandes películas de todos los géneros, documentales de prestigio y programas exclusivos. Una oferta diseñada para disfrutar en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, combinando el mejor entretenimiento con la emoción de las grandes citas deportivas.

Y como regalo: Durante este mes de Julio si la contratas, tendrás los tres primeros meses por menos de 5€, solo empiezas a pagar 9,99€ a partir de Octubre.

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