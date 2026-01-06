Movistar Prosegur Alarmas lanza Vigilancia Mágica, una IA para “pillar in fraganti” a los Reyes Magos

Movistar Prosegur Alarmas lanza Vigilancia Mágica, una herramienta basada en IA para “pillar in fraganti” a Papá Noel y los Reyes Magos - Movistar Prosegur Alarmas

La compañía, transforma su tecnología de seguridad en una herramienta experiencial que, con la complicidad de los padres, contribuirá a mantener viva la ilusión en la Navidad de los más pequeños, uniendo el mundo físico y el digital.

El sistema, desarrollado junto a Accenture Song, emplea la inteligencia artificial para generar imágenes hiperrealistas de estas figuras navideñas y reproducirlas como si hubieran sido captadas por la cámara de seguridad que tienen instalada en su hogar.

Madrid, 6 de enero de 2026. – Las Navidades son un momento clave para muchas familias, especialmente para aquellas que buscan mantener la ilusión de los más pequeños. En este contexto, Movistar Prosegur Alarmas, junto a Accenture Song, ha desarrollado Vigilancia Mágica, una herramienta que combina la inteligencia artificial y la creatividad para recrear escenas de la llegada de Papá Noel o los Reyes Magos como si hubieran sido captadas por las cámaras de seguridad del hogar. De esta forma, la tecnología, mediante la unión del mundo físico con el digital, se convierte en una herramienta experiencial y una aliada para emocionar a los más pequeños.

La propuesta combina una web de uso sencillo con la generación de imágenes hiperrealistas. El funcionamiento reproduce el proceso habitual de una cámara de seguridad. Para ello, el usuario debe subir una fotografía del lugar en el que colocará los regalos (o cualquier espacio de la vivienda) y escoger entre Papá Noel o los Reyes Magos, a partir de la que se generará una imagen personalizada que simulará haber sido registrada por el propio sistema de vigilancia de la vivienda. El servicio está operativo desde el 18 de diciembre hasta el 6 de enero.

“Si en Movistar Prosegur Alarmas somos SuperSeguridad, más que nunca durante estas fechas, detectaremos cualquier tipo de intrusión, aunque sean mágicas, en los hogares de todos nuestros clientes” explica Fernando Saldaña, Director Comercial en Movistar Prosegur Alarmas. “Por eso, hemos creado Vigilancia Mágica, una experiencia que utiliza la tecnología pionera de nuestras cámaras y la inteligencia artificial para capturar escenas únicas de Papá Noel o los Reyes Magos dentro de casa”.

En este sentido, la iniciativa parte de una observación cada vez más extendida en los hogares: el acceso temprano a pantallas y a grandes volúmenes de información hace que muchos niños abandonen la creencia en estos personajes navideños muy pronto, generalmente entre los 7 y 8 años, según diversos estudios internacionales. Con Vigilancia Mágica, la compañía busca ofrecer a sus clientes una forma sencilla de reforzar ese momento emocional a través de la tecnología que ya tienen instalada en su hogar.

Para, Juan Silva, Director Creativo en Accenture Song, “nuestro reto era transformar una funcionalidad técnica en una experiencia emocional. Con Vigilancia Mágica hemos demostrado que la tecnología, y especialmente la inteligencia artificial, puede ser un puente hacia la ilusión. Gracias a la IA, hemos creado imágenes personalizadas y momentos únicos en Navidad, ayudando a las familias a crear recuerdos inolvidables”.

La web, disponible en vigilanciamagica.com, se ha diseñado con especial atención a la usabilidad para facilitar el proceso, guiando al usuario en dos pasos: primero, seleccionar la imagen del hogar y, luego, elegir la figura navideña. La iniciativa permitió a miles de familias generar sus propias escenas navideñas personalizadas y compartir con los niños la ilusión de una visita “captada” en su propia vivienda.

Sobre Movistar Prosegur Alarmas

Movistar Prosegur Alarmas es una empresa creada para liderar el desarrollo y crecimiento del sector de las alarmas en España. El objetivo de la compañía es transformar los servicios de seguridad para hogares y negocios a través de la unión de las capacidades de seguridad, y digitales. Movistar Prosegur Alarmas inició sus operaciones en el mes de marzo de 2020.

Para obtener más información, visita: www.movistarproseguralarmas.es

