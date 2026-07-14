El Mundial dispara la curiosidad: el interés por los circuitos a Cabo Verde se multiplica casi por nueve

Playa de Cabo Verde - ATRÁPALO

(Información remitida por la empresa firmante)

Los circuitos a los países africanos que participan en la competición y al anfitrión México duplican su interés (+106%), mientras las grandes potencias europeas -Alemania, Países Bajos- pinchan

BARCELONA, 14

Con el Mundial 2026 en su recta final, ATRÁPALO detecta un "efecto escaparate" que ha disparado el interés por las selecciones debutantes y los países que han dado la sorpresa. El caso más llamativo es Cabo Verde, que multiplica por 8,7 las búsquedas de circuitos (+769%), pero el efecto escaparate también beneficia a destinos como Senegal (+664%) o Túnez (+385%).

Sin embargo, el aumento del interés no afecta solo a destinos exóticos. Las búsquedas de viajes a países como México (+169%), Francia (+101%) o Croacia (+83%) también han aumentado notablemente. En conjunto, el clúster africano más el anfitrión duplica su interés (+106%) frente a un crecimiento medio del tráfico en la plataforma del 25%.

La otra cara la presentan destinos muy consolidados como Países Bajos (-91%), Alemania (?33%) o Argentina (?23%), que retroceden. Y un dato más: el Mundial enciende la curiosidad, pero todavía no las reservas.

"El Mundial funciona como un altavoz que coloca destinos poco habituales en el radar del viajero español, pero ese interés no ha madurado a reserva", explica Roberto Ramos, director de Operaciones y Producto de ATRÁPALO. "El circuito es un producto de ticket alto y decisión lenta, por lo que el Mundial actúa como generador de demanda temprana: pone destinos nuevos en el mapa mental del viajero, a la espera de que ese interés cristalice en las próximas semanas", aclara.

ATRÁPALO matiza también que algunos de los mayores incrementos en búsquedas durante el verano no tienen nada que ver con el Mundial (Tailandia +210%, Grecia +93%, Italia +96%). Las ventas de circuitos vacacionales siguen ancladas en destinos tradicionales como Noruega, Portugal, Turquía o Centroeuropa. "El verano eleva la demanda de circuitos en general, por lo que el Mundial es un factor importante de interés, pero no el único", precisa Roberto Ramos.

ATRÁPALO, fundada en el año 2000 y con sede en Barcelona, es una plataforma online dedicada a promocionar ofertas de viajes y experiencias. ATRÁPALO ofrece entradas, hoteles, viajes, vuelos, trenes, escapadas, cruceros, actividades, alquiler de coches y cuenta con una división de viajes para empresas. Con más de 8 millones de usuarios y una facturación superior a los 250 Meuro, ATRÁPALO tiene presencia en España, Chile, Colombia, Perú y Argentina.

Emisor: Atrápalo

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