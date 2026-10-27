Mundomar Cruceros presenta un nuevo Viaje Completo a Japón para el verano de 2027 con Princess - Mundomar Cruceros SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 27 de octubre de 2026.- La propuesta combina un circuito terrestre por Tokio y Kamakura con un crucero premium de 11 días por Japón y Corea del Sur, con vuelos, hoteles, visitas, traslados y acompañamiento en español.

Mundomar Cruceros amplía su programación de Viajes Completos para 2027 con el lanzamiento de “Japón y Tesoros del Sur”, una nueva propuesta de 15 días que permitirá descubrir algunos de los destinos más emblemáticos de Japón a través de una experiencia que combina turismo cultural, visitas terrestres y navegación a bordo del Sapphire Princess.

El viaje, con salida única desde España y Portugal el 4 de julio de 2027, está diseñado para ofrecer una visión amplia del país, combinando la energía de las grandes metrópolis con el legado histórico de sus templos, santuarios y ciudades tradicionales. La propuesta integra cuatro días de circuito terrestre y once días de crucero, facilitando al viajero el descubrimiento de Japón mediante un programa organizado de principio a fin.

Tokio y Kamakura: una primera aproximación a la cultura japonesa

La experiencia comenzará con vuelos directos desde Madrid, o desde Barcelona y Lisboa con conexión, y dos noches de hotel en Tokio, donde los viajeros podrán conocer algunos de los lugares más representativos de la capital japonesa. El programa incluye visitas al tradicional barrio de Asakusa y al templo Senso-ji, el distrito tecnológico de Akihabara, la plaza del Palacio Imperial y el emblemático cruce de Shibuya.

La etapa terrestre continuará en Kamakura, antigua capital política del Japón medieval, conocida por su patrimonio religioso y su estrecha vinculación con la historia de los samuráis. Entre sus principales atractivos figuran el Gran Buda de Kamakura, el templo Hasedera y el santuario Tsurugaoka Hachiman-gu, antes del traslado al puerto para embarcar.

Un itinerario marítimo por los grandes tesoros del sur de Japón

El crucero premium recorrerá algunos de los enclaves culturales e históricos más destacados del país, con escalas en Nagoya, Kioto —desde Osaka—, Kochi, Hiroshima y Shimizu, además de una navegación escénica por el estrecho de Kanmon. El itinerario incluirá también una escala en Busan, Corea del Sur, y una visita a Nagasaki, ofreciendo una perspectiva más amplia de la diversidad cultural e histórica de esta región de Asia.

Tras regresar a Tokio, el programa contempla nuevas visitas antes del vuelo de vuelta, con paradas en el santuario Meiji, el distrito de Shinjuku, el complejo Toyosu Senkyaku Banrai y Odaiba, desde donde se pueden disfrutar de las vistas del perfil urbano de la capital.

Un viaje organizado con servicios incluidos y asistencia en español

Uno de los principales valores de esta propuesta es la integración de los principales servicios necesarios para el viaje. El programa incluye vuelos internacionales de ida y vuelta, dos noches de hotel de cuatro estrellas en Tokio, visitas terrestres, crucero en pensión completa, traslados y un Tour Leader en español, que acompañará a los viajeros durante la experiencia.

Además, Mundomar Cruceros ofrecerá excursiones opcionales en español para quienes deseen profundizar en los destinos visitados durante el recorrido marítimo.

Con este nuevo lanzamiento, Mundomar Cruceros refuerza su apuesta por los viajes de larga distancia que combinan crucero y circuito terrestre, acercando destinos como Japón a los viajeros que buscan descubrir el país de una forma más completa, con una planificación integral y el respaldo de un especialista en cruceros.

El viaje a Japón en julio, con crucero premium y vuelos incluidos desde España o Portugal, ya está a la venta con plazas limitadas.

Todos los cruceros y viajes premium para 2027 están disponibles en Mundomar Cruceros.



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