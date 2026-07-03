My Tropical Timber, plataforma de ATIBT para profesionales de madera tropical, logra un inicio prometedor

My Tropical Timber, plataforma de ATIBT - Asociación Técnica Internacional de Maderas Tropic

(Información remitida por la empresa firmante)

París, 03 de julio de 2026.- A pocas semanas de su lanzamiento, la plataforma digital My Tropical Timber, desarrollada por la ATIBT, registra un fuerte crecimiento en su audiencia y confirma su potencial como plataforma de referencia para los profesionales de la madera tropical

Lanzada por la Asociación Técnica Internacional de Maderas Tropicales (ATIBT) (www.ATIBT.org), la plataforma digital My Tropical Timber (www.MyTropicalTimber.org) está teniendo un inicio particularmente alentador. Diseñada para facilitar el acceso a información confiable sobre las maderas tropicales, identificar proveedores y promover una cadena de valor forestal y maderera sostenible, legal y responsable, ya atrae a profesionales de varios continentes.



Más allá de un simple directorio o una base de datos técnica, My Tropical Timber ha sido concebida como un verdadero espacio para compartir conocimientos y apoyar la toma de decisiones, al servicio de arquitectos, comerciantes, procesadores, industriales, prescriptores y compradores de maderas tropicales en todo el mundo.



Resultados alentadores desde las primeras semanas

Los primeros datos de uso reflejan un interés creciente por la plataforma y su mayor visibilidad entre los profesionales.



En los últimos 28 días, My Tropical Timber registró:



• 585 usuarios activos, lo que representa un aumento del 287 %;



• más de 2 500 páginas visitadas;



• 552 nuevos visitantes;



• un aumento del 2 260 % en las visitas procedentes de motores de búsqueda;



• una audiencia activa en varios continentes, con una fuerte presencia en Singapur, Francia y Alemania.



Estos resultados ilustran la necesidad expresada por los actores del mercado de contar con una herramienta centralizada, confiable y accesible para conocer mejor las especies tropicales y las empresas comprometidas con la gestión sostenible de los bosques.



Una plataforma de referencia para los profesionales de la madera tropical

My Tropical Timber pone a disposición de los profesionales una serie de funciones destinadas a simplificar sus búsquedas y a respaldar sus decisiones:



• identificar proveedores de madera tropical;



• buscar empresas según su ubicación o sus certificaciones;



• comparar las características técnicas de las especies;



• descubrir especies menos conocidas y alternativas adaptadas a sus necesidades;



• acceder a datos técnicos confiables sobre las especies tropicales, en particular gracias a la integración de las fichas de referencia Tropix desarrolladas por el CIRAD;



• encontrar maderas certificadas por FSC y/o PEFC-PAFC, procedentes de una gestión forestal sostenible.



Disponible en francés, inglés, español y chino, la plataforma está dirigida a un público internacional y contribuye a promover el principio de ‘’la madera adecuada para el uso adecuado’’, al tiempo que fomenta un mejor aprovechamiento de la diversidad de las especies tropicales.



Para cualquier solicitud de inclusión de una empresa: https://apo-opa.co/4aAw6N4



Un lanzamiento marcado por eventos clave

El lanzamiento oficial de My Tropical Timber se celebró el 10 de mayo de 2025 durante un seminario web internacional organizado en francés e inglés. Este encuentro permitió presentar las funcionalidades de la plataforma, así como los beneficios que ofrece a los profesionales del sector. Ante el interés generado, la ATIBT planea organizar nuevas sesiones, especialmente en español y en chino, con el fin de impulsar su desarrollo entre nuevos públicos.



La plataforma también se presentó durante el Carrefour International du Bois de Nantes, uno de los principales eventos europeos del sector. Los numerosos intercambios con los profesionales presentes confirmaron la relevancia de la herramienta y su potencial para apoyar las decisiones técnicas y comerciales de las empresas.



Perspectivas

Aprovechando este impulso, la ATIBT continúa con el desarrollo de My Tropical Timber con varios objetivos:



• enriquecer regularmente los datos disponibles en la plataforma;



• aumentando el número de empresas y proveedores registrados;



• desarrollando nuevas funcionalidades que respondan a las necesidades de los usuarios;



• fortaleciendo su visibilidad internacional a través de seminarios web y eventos profesionales;



• fomentando un mejor conocimiento y un uso más diversificado de las maderas tropicales procedentes de una gestión forestal sostenible.



El objetivo es claro: convertir a My Tropical Timber en una herramienta imprescindible para todos los profesionales que deseen acceder a información confiable, promover prácticas responsables y valorizar de manera sostenible los recursos forestales tropicales.



Un proyecto que ha sido posible gracias al apoyo de sus donantes y socios

El desarrollo de My Tropical Timber es fruto de un trabajo colectivo coordinado por la ATIBT y hecho posible gracias al apoyo de sus donantes y socios financieros: la Coalición para la Madera Tropical Sostenible (STTC), la Federación Europea del Comercio de la Madera (ETTF), la iniciativa IDH (The Sustainable Trade Initiative), el proyecto ‘’Apoyo al Sector Privado Forestal y Maderero’’ (Pacto Verde de Camerún) financiado por la UE, del proyecto ConForMa financiado por el FFEM, del proyecto Tropical Timber Trade Facility, financiado por el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) y respaldado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, así como de la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC).



Además, el CIRAD contribuye al proyecto mediante la puesta a disposición de los datos y las fichas técnicas de Tropix, que constituyen una referencia internacional para el conocimiento y la valorización de las especies tropicales.



Su compromiso con una cadena de valor forestal y maderera tropical sostenible, transparente y responsable ha permitido convertir esta ambición en realidad y ofrecer a los profesionales del sector una herramienta innovadora, accesible y de alcance internacional.



Distribuido por APO Group en nombre de Association Technique Internationale des Bois Tropicaux (ATIBT).



Acerca de la ATIBT

Creada en 1951 a petición de la FAO y la OCDE, la ATIBT es la organización profesional internacional de referencia para la cadena de valor forestal y maderera tropical. Reúne a actores públicos y privados de 28 países y trabaja para promover una industria sostenible y responsable, el comercio legal y ético de la madera tropical, la gestión sostenible de los bosques tropicales y el desarrollo de herramientas innovadoras al servicio de los profesionales.

Sitio web: www.ATIBT.org





Emisor: ATIBT

Nombre contacto: Nathalie Bouville

Descripción contacto: Responsable de Comunicación, Asociación Técnica Internacional de Maderas Tropicales

Teléfono de contacto: +33695803250



