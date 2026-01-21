Nace Mundoctor, la plataforma que conecta a profesionales sanitarios con pacientes en todo el país - Mundoctor

Madrid, 21 de enero de 2026.-

Mundoctor, una innovadora plataforma sanitaria online, ha sido lanzada oficialmente con el propósito de digitalizar la relación entre profesionales de la salud y sus pacientes. Desde reservar citas médicas online hasta gestionar agendas clínicas de forma automatizada, Mundoctor se posiciona como una herramienta completa y accesible para modernizar el sector sanitario.

Citas médicas online en segundos

A través de mundoctor.com, los pacientes pueden buscar y reservar citas médicas online con profesionales sanitarios de toda España. La plataforma permite filtrar por especialidad, ciudad, tipo de consulta (presencial u online) y disponibilidad en tiempo real.

Desde fisioterapeutas, psicólogos y dermatólogos, hasta logopedas, psiquiatras o podólogos, cada profesional cuenta con un perfil público con información detallada: descripción, tarifas, reseñas verificadas y horarios actualizados. El sistema de reservas es sencillo, sin necesidad de llamadas ni formularios extensos, y permite confirmar citas médicas en segundos.

La experiencia del paciente mejora notablemente gracias a recordatorios automáticos, accesibilidad móvil y una interfaz intuitiva diseñada para todas las edades.

Mundoctor Pro: el software para profesionales sanitarios

En su versión profesional, accesible desde mundoctor.com/pro, Mundoctor ofrece un potente software de gestión sanitaria para clínicas, consultas privadas y profesionales independientes. Con Mundoctor Pro, los sanitarios pueden:

Gestionar su agenda médica digital desde cualquier dispositivo.

Configurar su disponibilidad y condiciones de reserva.

Recibir y cancelar citas sin intermediarios.

Crear un perfil profesional optimizado para posicionarse en Google.

Analizar métricas de rendimiento y tráfico web.

Esta solución está pensada para profesionales de la salud sin conocimientos técnicos, permitiéndoles tener presencia online, aumentar sus reservas y digitalizar su consulta sin necesidad de crear una página web ni contratar herramientas complejas.

Además, la plataforma ofrece un plan gratuito, ideal para empezar a usarla sin compromiso. Los planes avanzados permiten activar funcionalidades como recordatorios por SMS, posicionamiento destacado en los listados o conexión con calendarios externos.

Seguridad, RGPD y confianza

Uno de los pilares de Mundoctor es la protección de datos sanitarios. Tanto los perfiles profesionales como la información del paciente están gestionados bajo los estándares del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Además, cada profesional es verificado antes de ser visible en la plataforma, garantizando así un ecosistema de confianza y rigor médico.

Una herramienta de salud digital con visión nacional

Mundoctor está diseñada para escalar rápidamente en todo el territorio español. Ya sea para un profesional autónomo que trabaja en varias clínicas o para un centro de salud con múltiples especialidades, la plataforma permite una gestión centralizada de citas, visibilidad online y mayor cercanía con los pacientes.

Con futuras integraciones como videollamadas médicas, pagos online y automatización total de la agenda clínica, Mundoctor aspira a convertirse en la referencia del software sanitario en España.

