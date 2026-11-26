(Información remitida por la empresa firmante)

Mutua Madrileña, Airbnb y Helios son las primeras entidades, premiadas en su primera edición.

La iniciativa surge desde Tierra de Campos con el respaldo de ayuntamientos, cooperativas agrarias, productores y establecimientos de la comarca para proyectar una mirada positiva y actual sobre los pueblos que quiere reunir a empresas, instituciones, entidades sociales y profesionales de la comunicación comprometidos con el futuro del medio rural.

En una sociedad marcada por la incertidumbre y la polarización, mirar hacia lo que compartimos y nos une se convierte en algo más necesario que nunca.

Los pueblos representan valores cada vez más apreciados: autenticidad, cercanía, comunidad, naturaleza y calidad de vida.

El acto de entrega está previsto en Villalpando (Zamora) en 2027, en una fecha por concretar tras el calendario electoral y navideño. Nacen los Galardones “Beatus Ille”,(cuyo significado es buscar la felicidad, una vida sencilla y tranquila en el campo frente al ruido y las preocupaciones de las grandes urbes) una iniciativa impulsada desde el medio rural con el objetivo de distinguir campañas de comunicación que muestran los pueblos, sus oficios, su patrimonio y su forma de vida desde una perspectiva cercana, digna y de futuro.. Inspirados en el ideal clásico asociado a la expresión latina Beatus ille —una vida serena y vinculada a la naturaleza y al entorno rural—, estos reconocimientos buscan aportar una mirada constructiva frente a desafíos reales como la despoblación, el envejecimiento demográfico, la pérdida de servicios o la transformación del territorio.. En un contexto marcado por retos como la despoblación, el envejecimiento demográfico, la pérdida de servicios, los incendios forestales o las transformaciones en los usos del territorio, los Galardones “Beatus Ille” quieren poner el foco en mensajes capaces de generar orgullo, pertenencia, esperanza y una mirada renovada hacia el mundo rural. En su primera edición, los galardones distinguen tres campañas audiovisuales difundidas en 2026 que, más allá de su propósito comercial, conectan con el arraigo, la convivencia y el valor del mundo rural.

Mutua Madrileña, por su campaña “Pueblo” El Galardón “Beatus Ille” reconoce a Mutua Madrileña por la campaña “Pueblo”, difundida durante el verano de 2026. La pieza emitida en verano de 2026 narra la llegada casual de un joven profesional a un pequeño pueblo donde encuentra acogida, vínculos humanos y un lugar en el que quedarse. La pieza presenta así el entorno rural como un espacio real de oportunidad y bienestar. El reconocimiento destaca especialmente la capacidad de la campaña para presentar el pueblo no como un espacio de pérdida o simplemente de paso, sino como un lugar de encuentro, bienestar y oportunidad, trasladando a una audiencia amplia una imagen atractiva y actual del medio rural.

Airbnb, por acercar los pueblos a nuevos públicos Airbnb recibe el Galardón “Beatus Ille” por su campaña de verano de 2026, articulada en torno al mensaje “A veces no se trata de ir más lejos, sino de llegar más cerca”. La campaña sitúa diferentes enclaves rurales españoles en el centro del relato y pone el acento en la autenticidad, la vida local, el patrimonio, la naturaleza y la conexión con el territorio. El reconocimiento destaca la atención que la campaña presta a los entornos rurales y a su vida local. Valora, en particular, un relato que invita a descubrir los pueblos a través de su patrimonio, sus paisajes y su conexión con el territorio.