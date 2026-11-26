El acto de entrega está previsto en Villalpando (Zamora) en 2027, en una fecha por concretar tras el calendario electoral y navideño.
Nacen los Galardones “Beatus Ille”,(cuyo significado es buscar la felicidad, una vida sencilla y tranquila en el campo frente al ruido y las preocupaciones de las grandes urbes) una iniciativa impulsada desde el medio rural con el objetivo de distinguir campañas de comunicación que muestran los pueblos, sus oficios, su patrimonio y su forma de vida desde una perspectiva cercana, digna y de futuro..
Inspirados en el ideal clásico asociado a la expresión latina Beatus ille —una vida serena y vinculada a la naturaleza y al entorno rural—, estos reconocimientos buscan aportar una mirada constructiva frente a desafíos reales como la despoblación, el envejecimiento demográfico, la pérdida de servicios o la transformación del territorio..
En un contexto marcado por retos como la despoblación, el envejecimiento demográfico, la pérdida de servicios, los incendios forestales o las transformaciones en los usos del territorio, los Galardones “Beatus Ille” quieren poner el foco en mensajes capaces de generar orgullo, pertenencia, esperanza y una mirada renovada hacia el mundo rural.
En su primera edición, los galardones distinguen tres campañas audiovisuales difundidas en 2026 que, más allá de su propósito comercial, conectan con el arraigo, la convivencia y el valor del mundo rural.
Helios, por “Me quedo contigo”
El tercer reconocimiento recae en Helios, por su campaña “Me quedo contigo”, presentada en 2026.
La iniciativa parte de aquello que permanece y se transmite de generación en generación —recetas, costumbres, recuerdos y vínculos familiares— para reivindicar las raíces y la conexión con la tierra.
Los Galardones “Beatus Ille” nacen arropados por adhesiones del propio territorio, entre ellas ayuntamientos de la zona y entidades vinculadas al campo, la ganadería y la gastronomía local, como cooperativas agrícolas y ganaderas de Tierra de Campos, productores agroalimentarios y casas rurales y restaurantes de la comarca. Para los impulsores del certamen, sumar a quienes trabajan y viven en el medio rural da sentido a un reconocimiento que busca dar visibilidad a sus oficios y abrir conversaciones positivas sobre el futuro de los pueblos
La comunicación como instrumento de transformación social
Por ello, los premios reconocen no solo las piezas audiovisuales seleccionadas, sino también el trabajo de las empresas, equipos creativos, profesionales de la comunicación y personas que han participado de manera relevante en su concepción, producción y difusión.
La iniciativa aspira igualmente a sumar el respaldo de instituciones públicas, administraciones, entidades empresariales, asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales que compartan sus objetivos y quieran adherirse formalmente a este reconocimiento del medio rural.
Lo local como punto de encuentro
En un mundo cada vez más globalizado, donde las tendencias, las conversaciones y las formas de vida parecen avanzar hacia una cierta homogeneidad, lo local está recuperando su protagonismo.
Volvemos a mirar hacia nuestras raíces, a interesarnos por lo que sucede cerca, a valorar las tradiciones, los oficios, la identidad de nuestros territorios y las historias de quienes los habitan. No es solo una cuestión de nostalgia o de reivindicar lo propio. Es también una necesidad de pertenencia, de sentirnos parte de una comunidad y de encontrar vínculos que nos conecten con los demás.
En este contexto, el mundo rural adquiere un significado especial. El mundo rural reúne historias, conocimientos, oficios y vínculos que forman parte de nuestro patrimonio compartido. Darles visibilidad permite reconocer su valor y acercarse a la diversidad de sus comunidades, a sus retos y a sus oportunidades de futuro.
Sobre los Galardones “Beatus Ille”
La expresión latina Beatus ille remite al ideal clásico de una vida serena, sencilla y vinculada a la naturaleza. Inspirados en esta tradición cultural y literaria, los Galardones “Beatus Ille” distinguen iniciativas capaces de mostrar de manera positiva y contemporánea la dignidad, la riqueza humana, social y cultural del mundo rural.
Entrega de los Galardones en Tierra de Campos
La entrega de esta primera edición está prevista en Villalpando en 2027 —en una fecha que se determinará una vez superado el periodo electoral y las fiestas navideñas—, con el propósito de reunir a representantes institucionales, empresariales, sociales y del sector de la comunicación en torno al futuro de los pueblos.
El encuentro pretende reunir a representantes institucionales, empresariales, sociales y del mundo de la comunicación en torno a una idea común: reconocer el poder de la comunicación para reforzar la valoración social de los pueblos y contribuir a proyectar una imagen de futuro para el medio rural.