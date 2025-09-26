Natursystem rehabilita el interior del Pabellón de la Victoria en el recinto histórico de Sant Pau

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, septiembre de 2025. La empresa Natursystem es la encargada de ejecutar las obras de rehabilitación interior del Pabellón de la Victoria, situado en el recinto modernista de Sant Pau, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO

El proyecto cuenta con el apoyo del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que participa de manera directa en la restauración de este edificio modernista diseñado por Lluís Domènech i Montaner hace ya más de un siglo. Se trata de una iniciativa que pone en valor la arquitectura patrimonial y que, al mismo tiempo, asegura que el legado de uno de los grandes arquitectos del modernismo catalán pueda conservarse y transmitirse a las generaciones futuras.



El Ayuntamiento de Barcelona ya ha concedido la licencia correspondiente, un trámite imprescindible que permitirá iniciar los trabajos de manera efectiva el próximo mes de octubre. Esta primera fase no se entiende como una actuación aislada, sino que forma parte de un plan mucho más amplio de rehabilitación integral del pabellón, un plan que está impulsado por la Fundación Villavecchia y por la Fundación Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, entidades que han unido esfuerzos para hacer posible este proyecto de gran alcance.



Un proyecto con valor histórico y social

El proyecto global contempla la intervención en una superficie de 1.380 m construidos y 1.300 m de jardines. Todo el proceso estará liderado por un equipo multidisciplinar bajo la dirección de la arquitecta Carme Pinós. Una vez completada la rehabilitación, el Pabellón de la Victoria acogerá el primer hospice infantil de Cataluña. Este centro estará destinado a atender a niños y jóvenes con enfermedades crónicas avanzadas, y ofrecerá también apoyo integral a sus familias.



Además de esta función asistencial, el nuevo espacio se convertirá en un ámbito de formación y de investigación en cuidados paliativos pediátricos, y también en un punto de encuentro para profesionales y entidades vinculadas a la atención sanitaria y social.



Natursystem, compromiso con la rehabilitación y conservación

Con esta actuación, Natursystem refuerza su papel en la rehabilitación del patrimonio arquitectónico. La intervención contribuye a la recuperación de un edificio emblemático que une valor histórico, modernismo y función social pionera en el ámbito de la salud infantil. Con ello, la actuación en el Pabellón de la Victoria consolida el compromiso de Natursystem con la restauración sostenible y con la puesta en valor del legado arquitectónico de Barcelona.





