Neton Abogados; el despacho que planta cara a los despidos injustos en toda España

Madrid, 3 de octubre de 2025.- En tiempos donde la incertidumbre laboral golpea con fuerza, son muchos los trabajadores que se enfrentan a despidos cargados de irregularidades. Una práctica cada vez más habitual es el uso fraudulento del despido disciplinario, un mecanismo que algunas empresas emplean para evitar pagar indemnizaciones. Ante esta situación, Neton Abogados se ha convertido en un firme aliado de los trabajadores que se niegan a aceptar la injusticia.

Con sede en Zaragoza y un servicio online que atiende a cualquier punto de España, el despacho fundado y dirigido por César Fernández se ha posicionado como un referente en la defensa de los derechos laborales. “Demasiados empleados firman papeles sin saber lo que realmente les corresponde. Nuestro trabajo es darles voz y asegurarnos de que reciban hasta el último euro que marca la ley”, afirma Fernández.

Lo que distingue a Neton Abogados en sus servicios de abogados laboralistas es su compromiso cercano y humano: no solo calculan las indemnizaciones correctas, también acompañan al trabajador en un proceso que muchas veces se vive con miedo e impotencia. “Queremos que la gente sepa que no está sola, que hay salida frente a las injusticias. El despido no tiene por qué ser sinónimo de pérdida, puede ser el inicio de un nuevo camino con la seguridad de haber cobrado lo justo”, subraya el CEO.

Gracias a la digitalización, cualquier trabajador puede contactar con el bufete sin importar su ubicación. Desde el análisis inicial hasta la reclamación judicial, el equipo de Neton Abogados ofrece un servicio ágil y transparente que ya ha marcado la diferencia en numerosos casos.

En un escenario en el que algunos empresarios juegan con la falta de información de sus empleados, Neton Abogados se ha consolidado como un faro de justicia para quienes exigen algo tan básico como sus derechos.

