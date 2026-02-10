Newlink Education lanza tres programas online para combatir el abandono universitario desde la ESO

Oficinas Newlink Education - Newlink Education

Madrid, 10 de febrero de 2026.- La empresa educativa española, con casi 30 años de experiencia y oficinas en Madrid, Huesca y Andorra, ofrece Bachillerato Dual Americano, exploración vocacional y desarrollo de habilidades blandas, todo en inglés y con tutoría personalizada, desde 2º de ESO

Datos clave:



• El 33% de los universitarios españoles no termina el grado que empezó



• El coste del abandono universitario supera los 974 millones de euros anuales



• El 16% abandona durante el primer año, principalmente por mala elección de carrera



• Newlink propone que los jóvenes exploren su vocación desde la ESO, antes de tomar decisiones irreversibles



España se enfrenta a una crisis silenciosa en su sistema educativo: uno de cada tres estudiantes universitarios no termina el grado en el que se matriculó. Según datos del Ministerio de Universidades y la CRUE, el 33,2% de los alumnos de nuevo ingreso abandona su grado, un 21% directamente sale del sistema universitario sin título, y el resto cambia de carrera. Las pérdidas económicas derivadas de este fracaso se estiman en 1.000 millones de euros anuales.



La causa principal, según los expertos, no es la dificultad académica: es la falta de orientación vocacional previa. Los jóvenes eligen carrera a los 17-18 años sin haber tenido oportunidad de explorar qué les apasiona, qué se les da bien, ni cómo funciona realmente cada profesión.



Ante este panorama, Newlink Education, empresa española fundada en 1997 y referente en educación internacional, ha diseñado un ecosistema de tres programas que atacan el problema desde la raíz: desde 2º de ESO, los estudiantes pueden explorar su vocación, desarrollar habilidades clave para la vida y obtener una doble titulación de bachillerato español y americano. Todo online, en inglés y con tutoría personalizada.



Tres programas, un objetivo: que ningún joven se equivoque de carrera

1. Bachillerato Dual Americano Online

El programa estrella de Newlink permite obtener el High School Diploma de Estados Unidos mientras el alumno cursa su bachillerato español con total normalidad. La titulación, acreditada por Cognia, abre las puertas a universidades americanas y de todo el mundo.



Con solo 3-5 horas semanales a lo largo de hasta 4 años y sin interferir con la PAU.



2. Career Exploration Program: descubrir la vocación antes de la universidad

Este programa innovador permite a los estudiantes desde 2º de ESO probar asignaturas reales de más de 70 campos profesionales (medicina, psicología, ingeniería, marketing, derecho, diseño, etc.) antes de tomar la decisión de qué estudiar en la universidad. Si un alumno descubre que le apasiona un área, puede profundizar. Si descubre que no era lo suyo, cambia sin coste ni consecuencia. Es exactamente lo contrario de lo que pasa hoy: equivocarse en 2º de ESO cuesta 0€; equivocarse en 1º de carrera cuesta más de 11.000€ al año.



3. Programa de Habilidades Blandas

Dirigido a alumnos de 1º a 4º de ESO, este programa trabaja las competencias que el sistema educativo español no cubre: liderazgo, comunicación, inteligencia emocional, trabajo en equipo y toma de decisiones. Con solo 2-3 horas semanales, desarrollan la madurez y autonomía que las universidades y empresas valoran cada vez más.



Mientras la mayoría de iniciativas contra el abandono universitario actúan cuando el problema ya se ha producido, el ecosistema de Newlink apuesta por la prevención desde la ESO.

Contacto

Emisor: Newlink Education

Nombre contacto: Paula García

Descripción contacto: Dpto Marketing Newlink Education

Teléfono de contacto: +34 639 83 31 23



