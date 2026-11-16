NinjaTrader recibe un premio Rankia y nombra a Álvaro Vidal nuevo Country Manager en España - NinjaTrader

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía también ha anunciado el nombramiento de Álvaro Vidal como Country Manager

Madrid, 16 de noviembre de 2026. - NinjaTrader Group, líder global en trading de futuros minorista, ha sido reconocida como Mejor Plataforma para Trading Algorítmico y API en los Premios Rankia a las Mejores Plataformas de Inversión 2026. El galardón es el resultado de una votación abierta en la que participaron más de 6.000 personas, distribuidas en 20 categorías. Además, la compañía obtuvo el tercer puesto en la categoría de Mejor Broker para Inversores Expertos.

NinjaTrader lanzó su plataforma de trading de futuros en España a principios de 2026 y, desde entonces, ha duplicado con creces el número de registros de usuarios durante el primer semestre del año, en comparación con el mismo periodo de 2025. Esta expansión se produce en un momento clave para los mercados minoristas europeos, en el que los operadores muestran un interés creciente por los productos cotizados en bolsa (ETP), en busca de una mayor transparencia, claridad regulatoria y acceso al mercado a largo plazo. A través de NinjaTrader, los actuales y futuros clientes europeos del EEE de PEDSL-CY (Clientes de la UE) pueden acceder a contratos de futuros cotizados en centros de negociación regulados de Estados Unidos y Europa.

En el marco del compromiso de la compañía con España y con el objetivo de seguir apoyando a su activa comunidad de operadores, NinjaTrader también ha anunciado la incorporación de Álvaro Vidal como Country Manager.

“España ocupa un lugar cada vez más importante dentro de NinjaTrader y, desde nuestro lanzamiento este año, hemos observado una fuerte demanda de trading de futuros. El reconocimiento de la comunidad de Rankia y el crecimiento de nuestra base de usuarios confirman el interés de los operadores locales por nuevos productos y por contar con una plataforma sólida con la que operar. Con la incorporación de Álvaro a nuestro equipo, reforzamos nuestro compromiso con el mercado español y nuestra apuesta por seguir dando servicio a esta comunidad de trading”, ha explicado Chris Tripp, General Manager, Retail de NinjaTrader Group.

Antes de incorporarse a NinjaTrader, Vidal ocupó puestos directivos en brokers online de España y Europa.

“NinjaTrader es un referente en el trading de futuros, por lo que estoy encantado de incorporarme al equipo y contribuir al desarrollo de nuestra presencia en España. Para los usuarios activos en este mercado, una de las principales oportunidades que ofrece el trading de futuros es la transparencia: se negocian en mercados regulados, mediante contratos estandarizados y con precios visibles, características que muchos valoran. Nuestro objetivo es ayudar a los usuarios españoles a comprender cómo funcionan estos mercados, sin perder de vista los riesgos asociados”, ha señalado Álvaro Vidal, nuevo Country Manager de NinjaTrader en España.

NinjaTrader también participará en el evento organizado por Rankia, que tendrá lugar el próximo 13 de noviembre en la Fundación Bancaja de Valencia.

Descarga hoy mismo la aplicación móvil de NinjaTrader en la App Store o Google Play. Para más información, visitar ninjatrader.com.

Sobre NinjaTrader Group

NinjaTrader Group es líder global en tecnología de trading y futuros para minoristas. Desde 2003, NinjaTrader ha impulsado una comunidad de casi 4,5 millones de operadores mediante tecnología de vanguardia, comisiones reducidas y soporte 24/5. Su moderna plataforma, basada en la nube y disponible para escritorio, web y móvil, ofrece a los operadores la libertad de aprovechar las oportunidades del mercado en cualquier momento y lugar. NinjaTrader Clearing, LLC proporciona acceso directo a los mercados de futuros, mientras que NT Technologies ofrece nuevas herramientas, integración con la plataforma NinjaTrader y tecnología para dar soporte tanto a operadores propietarios individuales como a firmas de prop trading. Para más información, visita www.ninjatrader.com.

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