NJOY Catalonia; el turismo sostenible que revela la Cataluña que ningún guía ha contado - NJOY CATALONIA

(Información remitida por la empresa firmante)

Tortosa, Cataluña, 02 de febrero de 2026 — En un mundo donde el turismo masivo ha alterado entornos, NJOY Catalonia emerge como una propuesta revolucionaria para explorar la región con conciencia ecológica, respeto cultural y apoyo a comunidades locales. Esta agencia de viajes online con sede en Tortosa está redefiniendo cómo viajeros nacionales y extranjeros viven Cataluña: no como visitantes, sino como “NJOYers” activos dentro del territorio.

A diferencia de las experiencias tradicionales, NJOY Catalonia pone el foco en joyas ocultas, ofreciendo itinerarios que salen del radar convencional del sector turístico. Desde senderos en Terres de l’Ebre hasta catas de vinos en el Priorat, cada propuesta se construye con proveedores locales, productos km0 y prácticas que minimizan el impacto ambiental.

Además, su compromiso con la sostenibilidad va más allá de las palabras: por cada reserva realizada, plantan un árbol en colaboración con programas de reforestación internacionales, compensando emisiones y generando un impacto ambiental positivo.

¿Por qué esto importa? Los viajeros conscientes buscan hoy más que destinos: desean experiencias que generen valor social y ecológico. NJOY Catalonia no solo cumple con estas expectativas, sino que las eleva al máximo, posicionándose como un referente de turismo sostenible en España y Europa.

Para más información sobre rutas y actividades personalizadas, se puede visitar njoycatalonia.com.

Contacto

Emisor: NJOY CATALONIA

Contacto: NJOY CATALONIA

Número de contacto: +34 676 90 82 93