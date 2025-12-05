NN Working presenta Travessera de les Corts, más de 1.300 m de oficinas diáfanas reformadas en Barcelona

NN_working_render3 - NN_working
Barcelona, 5 de diciembre de 2025.-
NN Working presenta un gran espacio corporativo de 1.315 m completamente reformado en Travessera de les Corts 39-55, un emplazamiento estratégico situado a escasos metros de la confluencia con Carrer de Sants y Carretera de Collblanc, en una de las áreas con mayor dinamismo empresarial y comercial de la ciudad
Las nuevas oficinas, en Travessera de les Corts 39-55, ubicadas en la segunda planta del edificio, ofrecen una planta única de más de 1.000 m diáfanos, altamente versátil y preparada para acoger desde sedes corporativas hasta equipos creativos o empresas en expansión. El entorno cuenta con una excelente conectividad mediante Metro L5, autobús, Bicing y tranvía, así como acceso rápido a grandes ejes como Gran Via o Avinguda Diagonal.
Un espacio corporativo flexible, luminoso y de última generación
La oficina 2º D, completamente reformada, ha sido diseñada para adaptarse a múltiples configuraciones de trabajo, potenciando la luz natural y la eficiencia técnica. El espacio total es de 1.315 m, de los cuales 1.230 m corresponden a superficie construida y 86 m a elementos comunes.
Entre sus características destacan:
• Planta diáfana de más de 1.000 m en un solo nivel.
• Tres baños colectivos y un aseo adaptado.
• Pavimento continuo de microcemento de gran resistencia.
• Pilares de hormigón vistos que aportan carácter industrial y amplitud.
• Techo e instalaciones vistas con tubos metálicos.
• Iluminación LED suspendida y regulable, que optimiza el confort lumínico.
• Climatización por conductos con sistema de recuperación de calor para una mayor eficiencia energética.
Un conjunto diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad a empresas que buscan espacios modernos, eficientes y completamente listos para personalizar.
Servicios y accesibilidad para el día a día empresarial
El edificio ofrece servicios que facilitan la operativa de cualquier compañía, incluyendo:
• Conserjería
• Un ascensor
La zona destaca por su acceso inmediato a transporte público y por encontrarse en un nodo clave de movilidad, conectando de forma rápida con cualquier punto de Barcelona o el área metropolitana.
Un entorno conectado y estratégico en la ciudad
Travessera de les Corts se sitúa en un área que combina tejido empresarial, comercial y residencial, muy próxima a hitos urbanos como Plaça d’Espanya, Barcelona-Sants, Gran Via y la zona universitaria.
El edificio disfruta de:
• Metro L5 a pocos metros.
• Conexión con líneas de autobús, Bicing y tranvía.
• Rápido acceso a Ronda de Dalt, Ronda Litoral, Gran Via y Avinguda Diagonal.
Una ubicación ideal para empresas que buscan visibilidad, movilidad eficiente y un entorno urbano consolidado.
Disponibilidad y contacto
La oficina 2º D, con una superficie total de 1.315 m, ya está disponible para alquiler.
"Llámanos para más información o concertar una visita".
Contacto
Nombre contacto: Sofia Argila
Descripción contacto: NN Working
Teléfono de contacto: 93 405 01 01