(Información remitida por la empresa firmante)

Nokia actualiza la infraestructura IXP de ESpanix para reducir el consumo energético y la complejidad

El primer IXP de España con red de 400G.

Esta solución reduce la complejidad, baja los costes y requiere menos energía con respecto a las conexiones agregadas de 100G.

Acompaña a ESpanix en su plan de expansión hacia nuevas localizaciones para atraer a grandes clientes.

27 de enero de 2025

Madrid, España – Nokia ha sido elegida por ESpanix para proporcionar las primeras conexiones de 400G en España a los clientes de su IXP. La actualización a 400G se basa en los routers Interconnect de Nokia para entregar una alternativa más eficiente y sostenible a las conexiones agregadas de múltiples enlaces de 100G, reduciendo la complejidad, el consumo energético y los costes operativos para ESpanix y para sus clientes.

Al mismo tiempo ESpanix aprovechará los Photonic Service Switch de Nokia para optimizar el ancho de banda en su red óptica de transporte, que permiten al IXP elegir la solución óptima para las necesidades de cada cliente.

La estructura de red en capas garantiza la escalabilidad necesaria para grandes clientes y sostiene los objetivos de ESpanix de expandir su presencia y hacer evolucionar su infraestructura. Todos los Puntos de Acceso Remotos de ESpanix han sido actualizados a 400G y están operativos desde hoy.

El proyecto de actualización responde a la creciente demanda de capacidad y servicios sostenibles por parte de las más de 180 redes conectadas a ESpanix, incluyendo a proveedores de servicios de Internet, proveedores de contenidos y carriers nacionales e internacionales.

Amedeo Beck Peccoz, Head of Strategy, ESpanix, comentó: “Nuestros clientes exigen una tecnología fiable y a prueba de futuro. Las soluciones de Nokia ofrecen la capacidad y escalabilidad necesarias para satisfacer la creciente demanda y nos permite ofrecer conectividad de 400G a nuestros miembros. Con el apoyo de Nokia, no solo nos convertimos en el IXP más avanzado del sur de Europa, sino que nuestra labor conjunta se alinea con nuestro compromiso de sostenibilidad reduciendo el consumo energético respecto a las soluciones tradicionales”.

Matthieu Bourguignon, Senior Vice President and head of Europe for Network Infrastructure business at Nokia, dijo: “La idea de ofrecer conectividad de 400G es un testimonio de la visión de futuro de ESpanix en cuanto a los servicio de interconexión. Como proveedor líder de servicios IXP, nuestro trabajo conjunto garantiza que puedan satisfacer la creciente demanda de forma simple, eficiente y sostenible. Aprovechando las tecnologías de red de elevada capacidad IP de Nokia, ESpanix está allanando el camino hacia un nuevo estándar en los servicios IXP en la región de Europa del sur.

Recursos e información adicional

ESpanix es uno de los Puntos de Intercambio Neutros (IXP en su acrónimo en inglés) en la zona de Europa del sur y tiene presencia en Madrid y Barcelona, ofreciendo interconexión, data centre y servicios de valor añadido. En toda su red, ESpanix aprovecha la tecnología de Nokia para el Edge Routing, interconexión entre data centre y enlaces metropolitanos, así como en los switches que conectan los clientes.

Página del producto: Nokia 7250 Interconnect Routers

Página del producto: Nokia 7750 Service Routers

Página del producto: Nokia 1830 Photonic Service Switch (PSS)

Acerca de Nokia

En Nokia, creamos tecnología que ayuda a todo el mundo a actuar unido.

Como líder de la innovación tecnológica B2B, somos pioneros en la creación de redes que sienten, piensan y actúan gracias a nuestro trabajo en redes móviles, fijas y en la nube. Además, creamos valor con propiedad intelectual e investigación a largo plazo, liderada por los galardonados Nokia Bell Labs.

Con arquitecturas verdaderamente abiertas que se integran a la perfección en cualquier ecosistema, nuestras redes de alto rendimiento crean nuevas oportunidades de monetización y escalabilidad. Los proveedores de servicios, las empresas y los socios de todo el mundo confían en Nokia para ofrecer redes seguras, fiables y sostenibles hoy, y trabajan con nosotros para crear los servicios y las aplicaciones digitales del futuro.

Acerca de ESpanix

ESpanix es el mayor Hub Digital del sur de Europa y el más antiguo de España. Opera sobre tres áreas de negocio: interconexión, datacentre y servicios de valor añadido. Ofrece sus servicios en la instalación de la calle Mesena de Madrid y en cinco puntos de acceso de las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona. ESpanix Datacentre cumple con las especificaciones Tier IV y permite conexión directa con los principales operadores de fibra oscura y capacidad tanto nacionales como internacionales. ESpanix Node reúne a la mayoría de los ISPs nacionales.

Emisor: ESpanix

Contaco:

Oficina de prensa de ESpanix

Email: press@espanix.net

Oficina de prensa de Nokia

Email: Press.Services@nokia.com