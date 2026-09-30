La nueva DreamHouse de Barbie se presenta en un evento inmersivo junto a Fotocasa

Evento Barbie is Moving - Mattel

(Información remitida por la empresa firmante)

Barbie y Fotocasa reconocen que conseguir una DreamHouse en la vida real es uno de los retos más importantes de la actualidad. Por ello, sortearán 50.000 € destinados a la entrada de una vivienda

Madrid, 30 de septiembre de 2026.- Tras varios meses de búsqueda, Barbie, la marca de muñecas más icónica del mundo de Mattel Inc., ha encontrado por fin un nuevo hogar de la mano de Fotocasa, portal inmobiliario de referencia en España.



El resultado de este recorrido se dio a conocer ayer en el Nomad Museum de Madrid, donde Barbie presentó la nueva DreamHouse en una experiencia inmersiva por todo lo alto como parte de la campaña "Barbie se muda de casa con Fotocasa".



A lo largo de más de seis décadas, la DreamHouse ha evolucionado al ritmo de la sociedad, incorporando nuevas formas de entender la arquitectura, el diseño y los estilos de vida. Sin embargo, la casa de muñecas más icónica del mundo siempre ha sido mucho más que un escenario de juego: se trata de una herramienta de descubrimiento y aprendizaje que permite a los niños y las niñas acercarse al mundo real de forma segura y creativa.



No solo eso, también ha sido reflejo de una transformación social más amplia. Si en sus inicios representaba la posibilidad de imaginar una vida independiente en un contexto de importantes barreras económicas y sociales para la autonomía de las mujeres, hoy actualiza de nuevo su significado para conectar con otra realidad: el acceso a la vivienda y lo que supone encontrar un hogar propio.



Es en este punto donde Barbie y Fotocasa coinciden. Ambas marcas reconocen que el significado de tener una casa ha cambiado y que, especialmente para los más jóvenes, acceder a una vivienda propia es hoy uno de los grandes retos actuales. De ahí nació esta iniciativa conjunta, que arrancó con un sorteo de 1.000 euros para cubrir un mes de alquiler o una cuota hipotecaria y continúa ahora con un segundo sorteo de 50.000 euros, el mayor premio entregado hasta la fecha por ambas compañías, diseñado para ayudar a dar el primer paso hacia la compra de una vivienda.



El evento celebrado en Nomad Museum Madrid propuso un viaje interactivo por las distintas décadas de la DreamHouse. A través de las pantallas del museo, los más de 100 asistentes pudieron descubrir cómo la casa de Barbie ha ido transformándose con el paso del tiempo y, al mismo tiempo, imaginar cómo sería la suya gracias a una experiencia que les permitía elegir el estilo de hogar que más encajaba con sus gustos.



El recorrido se completó con una cuidada selección de productos de IQ Collection, Bialetti, Mr. Wonderful y Clinique, entre otros colaboradores, integrados en los diferentes ambientes de la exposición para reflejar que una casa se convierte en hogar cuando se llena de aquello que forma parte de la vida, los gustos y las personas y objetos que acompañan en el día a día.



Con esta colaboración, Barbie y Fotocasa reafirman su compromiso compartido de conectar con las personas mediante historias que reflejen sus realidades y las acompañen en momentos importantes de sus vidas, mientras buscan generar un impacto real y abrir una conversación sobre lo que significa hoy tener un hogar y alcanzar la independencia.



La nueva Barbie DreamHouse ya está a la venta por un precio recomendado de 309,99 €.

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