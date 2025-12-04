La nueva epidemia de gripe subraya la necesidad de mejorar la Calidad del Aire en Interiores

La Calidad del Aire en Interiores es fundamental - ANECPLA

La Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA) recuerda que, con la gripe en fase epidémica, garantizar una correcta Calidad del Aire en Interiores (CAI), esto es, una ventilación y filtración adecuadas en interiores, es esencial para proteger a la población

Madrid, 4 de diciembre.- España ha entrado oficialmente en fase epidémica de gripe, con 112,2 casos por 100.000 habitantes, frente a los 12,8 registrados en el mismo periodo del año pasado, según datos del Instituto de Salud Carlos III. El rápido avance de la variante K del virus A(H3N2), especialmente contagiosa, ha puesto de nuevo sobre la mesa un aspecto decisivo de Salud Pública: la Calidad del Aire en Interiores (CAI), donde las personas pasan más del 90 % del tiempo y donde el aire puede estar entre cinco y diez veces más contaminado que en el exterior, tal y como advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La situación recuerda inevitablemente a los aprendizajes que dejó la pandemia de COVID-19 sobre la transmisión por aerosoles y la necesidad de espacios interiores seguros. "La pandemia evidenció que el aire que se respira es tan importante como el agua que se bebe —señala Sergio Monge, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental (ANECPLA)—. No sería responsable olvidar aquellas lecciones. Mantener una buena Calidad del Aire Interior es clave para evitar que situaciones como las vividas vuelvan a repetirse".



La circulación adelantada de la variante K —detectada ya en gran parte de Europa— y su mayor transmisibilidad han contribuido al rápido incremento de contagios en centros educativos, oficinas, viviendas y residencias. La combinación de bajas temperaturas, mayor permanencia en interiores y mala ventilación crea el caldo de cultivo perfecto para la propagación de virus respiratorios.



Recomendaciones de ANECPLA para contener la epidemia de gripe

ANECPLA propone una batería de medidas urgentes para mitigar los contagios:



• Implantar planes efectivos de ventilación y renovación del aire en colegios, residencias, centros sanitarios y otros espacios sensibles.



• Incorporar sistemas de filtración adecuados (incluyendo filtros HEPA cuando corresponda) y monitorización de CO₂ para asegurar una correcta calidad del aire.



• Establecer protocolos de higiene ambiental y mantenimiento profesional de instalaciones.



• Fomentar la ventilación regular en hogares y centros concurridos.



• Acudir siempre a profesionales cualificados de empresas de Sanidad Ambiental, que cuentan con la formación, los equipos y los protocolos necesarios para evaluar, corregir y mantener condiciones óptimas de CAI.



"Los profesionales de Sanidad Ambiental especializados en CAI llevan años trabajando en este ámbito con rigor científico —explica Monge—. No basta con abrir ventanas: es imprescindible contar con expertos que evalúen cada espacio y apliquen las soluciones técnicas adecuadas".



Una oportunidad para avanzar en regulación y Salud Pública

ANECPLA reitera la necesidad de que España avance hacia una normativa específica y homogénea en Calidad del Aire Interior, siguiendo el ejemplo de países europeos más avanzados. Superar la actual dependencia del CTE es, según la Asociación, imprescindible para reducir contagios, proteger a los colectivos vulnerables y asegurar entornos saludables de forma sostenida.



"La epidemia de gripe ha de servir como punto de inflexión", concluye Monge. "Garantizar un aire limpio y seguro debe ser una prioridad nacional de Salud Pública".







