La nueva riqueza es el tiempo; el auge de los viajes para reconectar entre los viajeros premium - Adriana Vilas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de junio de 2026.-

Expertos del sector, entre ellos Adriana Vilas, observan un creciente interés por experiencias más pausadas, personalizadas y centradas en el bienestar emocional frente al modelo tradicional de turismo de lujo.

Durante años, el turismo de lujo estuvo asociado a la exclusividad material. Hoteles de cinco estrellas, suites espectaculares, restaurantes con largas listas de espera o experiencias reservadas para unos pocos formaban parte de la definición tradicional del lujo en los viajes.

Sin embargo, Adriana Vilas señala que se está produciendo un cambio progresivo en las prioridades de los viajeros de alto poder adquisitivo. Frente a la acumulación de experiencias y la búsqueda constante de novedades, comienza a ganar protagonismo una nueva aspiración: disponer de tiempo para disfrutar, desconectar y reconectar.

En un contexto marcado por la hiperconectividad, las agendas saturadas y la sensación permanente de falta de tiempo, el viaje se ha convertido para muchas personas en algo más que un período de descanso. Cada vez son más quienes buscan experiencias que les permitan reducir el ritmo, recuperar la atención y volver a conectar con aquello que suele quedar relegado por las exigencias de la vida cotidiana.

“Durante años, muchos viajeros buscaban aprovechar cada minuto de sus vacaciones visitando el mayor número posible de lugares. Hoy observamos una tendencia diferente. Cada vez más personas prefieren permanecer más tiempo en un destino y vivir experiencias que les permitan desconectar de su rutina y conectar de una forma real con el lugar que visitan”, explica Adriana Vilas, fundadora de Adriana Vilas Atelier de Viajes.

Del lujo material al lujo emocional

Esta evolución ha dado lugar a un concepto que comienza a ganar peso dentro del sector: el lujo emocional.

Más allá de los elementos tradicionales asociados al turismo premium, el nuevo lujo parece estar vinculado a aspectos menos tangibles, pero cada vez más valorados: privacidad, bienestar, autenticidad y tiempo de calidad.

No se trata necesariamente de viajar más lejos ni de acumular actividades. En muchos casos, la tendencia apunta precisamente en la dirección contraria: menos desplazamientos, menos cambios de hotel y más profundidad en la experiencia.

Los viajeros premium buscan ahora desayunar sin prisas frente a un paisaje singular, compartir largas conversaciones alrededor de una mesa o dedicar una tarde completa a descubrir una ciudad sin itinerarios rígidos. Experiencias aparentemente sencillas que resultan difíciles de encontrar en un entorno cada vez más acelerado.

Según los especialistas, esta transformación es especialmente visible entre empresarios, directivos y profesionales que viven sometidos a altos niveles de exigencia y que encuentran en el viaje una oportunidad para recuperar una relación más saludable con el tiempo.

España, Portugal y Marruecos: tres formas de viajar más despacio

Paralelamente, los expertos detectan un creciente interés por itinerarios que combinan varios destinos cercanos geográficamente pero profundamente diferentes desde el punto de vista cultural.

En este contexto, el eje formado por España, Portugal y Marruecos se está consolidando como una de las propuestas más atractivas para los viajeros latinoamericanos de alto poder adquisitivo que buscan experiencias más pausadas y enriquecedoras.

España aporta patrimonio, gastronomía, cultura y una forma de entender la vida donde la conversación, la sobremesa y el tiempo compartido siguen teniendo un papel central.

Portugal atrae por su elegancia discreta, sus paisajes atlánticos y un ritmo de vida que invita a disfrutar sin prisas.

Marruecos, por su parte, ofrece una inmersión cultural completamente diferente a pocas horas de distancia, combinando tradición, artesanía, historia y hospitalidad.

“Cada vez vemos más viajeros que prefieren conocer menos lugares, pero vivirlos con mayor profundidad. La combinación de España, Portugal y Marruecos permite descubrir tres culturas muy distintas dentro de un mismo viaje, manteniendo siempre una sensación de coherencia y conexión”, señala Adriana Vilas.

La experta destaca además que este tipo de recorridos responde a una demanda creciente de experiencias auténticas y significativas, especialmente entre viajeros procedentes de México y de la comunidad hispanohablante de Estados Unidos.

El viajero latinoamericano impulsa nuevas formas de viajar

El crecimiento del turismo internacional procedente de Latinoamérica ha contribuido también a impulsar esta evolución.

Los viajeros mexicanos, colombianos o residentes hispanohablantes en Estados Unidos muestran cada vez más interés por propuestas personalizadas que les permitan combinar cultura, gastronomía, bienestar y experiencias exclusivas adaptadas a sus intereses particulares.

Lejos del turismo estandarizado, buscan viajes diseñados en torno a sus propias motivaciones: celebrar una fecha importante, compartir tiempo con la familia, descubrir nuevas culturas o simplemente desconectar del ritmo habitual de trabajo.

“Muchos de nuestros clientes ya han visitado las principales capitales del mundo. Lo que buscan ahora no es acumular más destinos, sino vivir experiencias memorables y regresar a casa con la sensación de haber aprovechado realmente su tiempo”, afirma Vilas.

Una tendencia que continuará creciendo

Los profesionales del sector coinciden en que el turismo premium seguirá evolucionando hacia modelos más personalizados y experienciales durante los próximos años.

En un mundo donde la atención se ha convertido en un recurso escaso y las agendas parecen cada vez más saturadas, la capacidad de detenerse, desconectar y disfrutar plenamente del momento podría convertirse en uno de los mayores indicadores del lujo contemporáneo.

Quizá por eso el viaje ya no se percibe únicamente como una forma de conocer nuevos lugares, sino también como una herramienta para recuperar algo que muchos consideran cada vez más valioso: el tiempo.

Adriana Vilas Atelier de Viajes, es una firma especializada en el diseño de viajes privados por España, Portugal y Marruecos para viajeros hispanohablantes de alto poder adquisitivo. Más información en adrianavilas.com.

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Emisor: Adriana Vilas

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