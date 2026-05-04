Nueva startup energética desde Zaragoza; Risparmio apuesta por precios bajos y sin letra pequeña - Risparmio

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de mayo de 2026.-

El mercado energético atraviesa una transformación marcada por un consumidor cada vez más exigente, que busca comprender mejor su factura de luz y evitar sorpresas en el precio final. La complejidad de las tarifas, junto con la percepción de falta de transparencia, ha generado una creciente necesidad de alternativas más claras y accesibles. En este escenario, la startup energética Risparmio.es irrumpe con una propuesta que combina comparador y comercializadora propia, apostando por un modelo basado en precios bajos, eliminación de letra pequeña y un sistema orientado al ahorro real. Su enfoque responde a una demanda creciente de control, claridad y estabilidad en el consumo energético doméstico.

Un modelo híbrido: consultoría inteligente y energía propia

Risparmio articula su propuesta a través de un modelo dual que integra asesoramiento energético y comercialización directa. Bajo el lema “¡Para y compara!”, la plataforma Risparmio analiza simultáneamente ofertas de más de 50 comercializadoras de luz y gas, con el objetivo de identificar la opción más económica según el perfil de consumo de cada usuario.

A este servicio se suma el lanzamiento de su propia comercializadora, Risparmio Energía, que permite contratar luz y gas a precio de coste, eliminando márgenes innecesarios y reduciendo la incertidumbre en la facturación. Esta nueva comercializadora de luz en España se posiciona con una propuesta basada en precios competitivos, estabilidad y garantías de ahorro por contrato.

En un sector donde frecuentemente se repiten mensajes como “tu compañía te roba”, “tu compañía te está engañando” o “te suben el precio cuando quieren”, la compañía plantea una alternativa basada en la claridad y el control. La propuesta se centra en simplificar la toma de decisiones y ofrecer al usuario herramientas para comparar, elegir y gestionar su contrato energético de forma informada.

Además, el modelo contempla la posibilidad de delegar la gestión del suministro, teniendo en cuenta que la mayoría de contratos energéticos tienen una duración anual. De este modo, el usuario puede optar por cambiar cada año a la mejor oferta disponible mediante el servicio de consultoría o mantener un precio estable a largo plazo dentro de la propia comercializadora.

Adiós a los abusos: precios fijos de por vida y atención humana

Uno de los principales elementos diferenciales de Risparmio radica en su política de transparencia y estabilidad contractual. La compañía elimina prácticas habituales del sector como las renovaciones automáticas con precios superiores o las llamadas comerciales intrusivas, apostando por una relación basada en la confianza.

Las tarifas se diseñan sin letra pequeña y con condiciones claras, donde los precios se mantienen en el tiempo y solo pueden variar por actualizaciones vinculadas al IPC o a cambios regulatorios. A ello se suma una garantía de ahorro por contrato: en caso de discrepancia entre el precio contratado y el facturado, la empresa asume la diferencia y mejora las condiciones. Lo mejor, es que parte del proceso de contratación del suministro de luz y/o gas es desde su página web.

Otro aspecto relevante es el modelo de atención, basado en el asesoramiento humano. Frente a sistemas automatizados o largas esperas telefónicas, la compañía apuesta por un acompañamiento personalizado, facilitando la gestión del contrato con expertos energéticos.

Este enfoque se completa con servicios adicionales como auditorías energéticas, mantenimiento e instalaciones fotovoltaicas, así como acuerdos con centros comerciales, entidades bancarias y grandes superficies para el suministro energético. Fundada en Zaragoza, la startup ha iniciado además su expansión internacional, operando actualmente en toda España y parte de Latinoamérica.

La evolución del sector apunta hacia modelos donde la transparencia, la estabilidad y el ahorro verificable adquieren un papel central, configurando una nueva relación entre consumidores y comercializadoras basada en la confianza y la eficiencia.

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