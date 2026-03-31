Nuevos transfers directos entre mafushi y Rasdhoo de la mano de Drop Dive Maldives - Drop Dive Maldives

(Información remitida por la empresa firmante)

Drop Dive Maldives impulsa la conexión entre islas con el lanzamiento de Drop Transfer

Madrid, 31 de marzo de 2026.-

La empresa Drop Dive Maldives da un paso estratégico en el desarrollo del turismo en Maldivas con la creación de su nueva división de transporte marítimo, Drop Transfer, un proyecto que nace con un objetivo claro, conectar de forma directa las islas de Maafushi y Rasdhoo, dos de los destinos locales con mayor proyección del país.

Hasta ahora, esta conexión no existía de forma directa. Los viajeros que querían desplazarse entre ambas islas debían pasar obligatoriamente por el aeropuerto internacional, lo que implicaba cambiar de embarcación, asumir el coste de dos traslados, y enfrentarse a largas esperas. Un trayecto que, en la práctica, podía alargarse entre 3 y 4 horas.

Con la llegada de Drop Transfer, ese mismo recorrido podrá realizarse en aproximadamente 1 hora, reduciendo de forma drástica tanto el tiempo como la complejidad del desplazamiento.

Rasdhoo, conocida por su buceo de alto nivel, sus fondos marinos ricos en vida y su ambiente tranquilo, se ha consolidado como uno de los destinos preferidos para quienes buscan una experiencia más auténtica en Maldivas. Por su parte, Maafushi se ha convertido en una de las islas locales más dinámicas y accesibles, con una amplia oferta hotelera y una fuerte presencia de turismo internacional.

La conexión directa entre ambas supone un cambio significativo. No solo mejora la logística del viajero, sino que abre la puerta a itinerarios combinados, permitiendo disfrutar en un mismo viaje de dos perfiles de isla completamente distintos.

Este avance tiene un impacto directo en el crecimiento del turismo, especialmente en mercados como el español, donde la demanda de experiencias completas, flexibles y bien conectadas no ha dejado de crecer en los últimos años. Drop Dive Maldives, con una fuerte presencia y especialización en este mercado, se posiciona así como la primera empresa en cubrir esta ruta de manera directa, respondiendo a una necesidad real del viajero europeo.

La iniciativa no solo facilita el movimiento entre islas, sino que refuerza el atractivo global del destino, fomenta la diversificación de la oferta turística y contribuye al desarrollo económico de ambas comunidades.

Con Drop Transfer, Drop Dive Maldives no solo amplía su modelo de negocio, sino que consolida su papel como empresa líder e innovadora en el sector turístico de Maldivas, marcando un antes y un después en la conectividad entre islas locales.

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