Odontología de Marlon Becerra aborda el diseño de sonrisa mediante tratamientos adaptados a cada necesidad - Odontología de Marlon Becerra

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 28 de octubre.- La estética dental ha evolucionado hacia tratamientos que buscan mejorar la apariencia de la sonrisa sin descuidar la salud y la funcionalidad bucodental. Los avances en diagnóstico, materiales y técnicas odontológicas permiten abordar necesidades muy diferentes, desde pequeñas correcciones estéticas hasta rehabilitaciones completas.

En este ámbito, el diseño de sonrisa requiere una valoración individualizada que tenga en cuenta las características de cada paciente. Odontología de Marlon Becerra, red de clínicas dentales de Colombia, desarrolla este enfoque mediante la integración de distintas especialidades odontológicas.

Principales tratamientos en el diseño de sonrisa personalizado

Carillas, ortodoncia e implantes: alternativas según el diagnóstico. El diseño de sonrisa no responde a un procedimiento único, sino a un conjunto de alternativas que se seleccionan tras una evaluación profesional, según el estado de los tejidos, el hueso, los dientes, la mordida, las encías y las expectativas de cada paciente según sea el caso. Entre estas opciones se encuentran las siguientes.

Carillas cerámicas: Láminas de porcelana de alta resistencia y durabilidad que se adhieren a la cara anterior del diente. Son ideales para corregir alteraciones de forma, tamaño, color o imperfecciones, ofreciendo un acabado natural y estable con el paso del tiempo.

Resinas de alta estética (composites estéticos): Modelado directo sobre el diente que permite realizar correcciones estéticas inmediatas, como reparar pequeñas fracturas, cerrar diastemas (espacios entre dientes) o corregir manchas , mediante un procedimiento altamente conservador con la estructura dental.

Cuando existen problemas de alineación o maloclusión, la ortodoncia, mediante brackets convencionales o alineadores transparentes, puede incorporarse al tratamiento para corregir la posición dental y mejorar la relación entre ambas arcadas. Esta alternativa permite abordar determinados problemas estéticos sin recurrir al tallado de los dientes para modificar su posición aparente.

En casos de deterioro importante por caries, fracturas o tratamientos previos, las coronas dentales, elaboradas con materiales resistentes como el zirconio, permiten cubrir la pieza y recuperar su anatomía y función masticatoria. Por su parte, para pacientes con pérdidas dentales extensas o ausencia total de dientes, las rehabilitaciones sobre implantes mediante técnicas como All-on-4 ofrecen la posibilidad de sostener una prótesis de arcada completa sobre cuatro implantes, cuando las condiciones clínicas lo permiten. La elección de cada procedimiento depende siempre del diagnóstico individual.

La importancia de planificar los tratamientos para conseguir resultados duraderos

La elección de un tratamiento estético no depende únicamente del aspecto que se desea conseguir. También requiere estudiar la salud de las encías, el hueso, el estado de las piezas dentales, la manera en que ambas arcadas entran en contacto al morder entre otros. Estos y otros factores permiten determinar qué intervenciones resultan adecuadas y cómo combinarlas cuando existen distintas necesidades.

En Odontología de Marlon Becerra, la planificación individualizada constituye una parte esencial de este proceso. La disponibilidad de diferentes especialidades odontológicas en un mismo lugar facilita abordar los casos que requieren varias intervenciones, manteniendo una visión conjunta de la estética y la funcionalidad. La durabilidad de los resultados también está relacionada con la excelencia de los materiales, uso de tecnología y el cuidado posterior. Los hábitos de higiene, las revisiones periódicas y el seguimiento profesional contribuyen a conservar las restauraciones y detectar posibles alteraciones con el paso del tiempo.

La creciente demanda de tratamientos estéticos refuerza la importancia de una odontología que combine diagnóstico, planificación y seguimiento. Desde esta perspectiva, Odontología de Marlon Becerra plantea el diseño de sonrisa como un proceso personalizado que puede abarcar desde mejoras puntuales hasta rehabilitaciones integrales, con el objetivo de equilibrar estética, funcionalidad y salud dental a largo plazo. Tratamientos personalizados y únicos para cada paciente con el método de odontología de Marlon Becerra. En YouTube, se encuentran casos de antes y después.

Contacto

Emisor: Odontología de Marlon Becerra

Contacto: Odontología de Marlon Becerra

Número de contacto: +573102196733