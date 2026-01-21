Omega 7 y espino amarillo: qué dice la ciencia sobre piel, ojos y bienestar femenino

Omega 7 y espino amarillo: ciencia para piel y ojos. - Kinoko Life

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Según diversas investigaciones científicas publicadas en revistas especializadas y recogidas en bases de datos como PubMed, el aceite de espino amarillo, una fuente natural de Omega 7, está despertando un creciente interés en el ámbito de la nutrición funcional por su perfil lipídico poco común y su relación con el bienestar de la piel, las mucosas y el confort general a lo largo de diferentes etapas de la vida, una tendencia que también está siendo seguida por marcas especializadas como Kinoko Life

El Omega 7 y el espino amarillo: el ingrediente que gana protagonismo en el cuidado de la piel, los ojos y el bienestar femenino

Durante años, los ácidos grasos omega 3 y omega 6 han ocupado un lugar destacado en la divulgación nutricional. Sin embargo, en la última década, la investigación científica ha comenzado a prestar atención a otros lípidos menos conocidos pero con funciones específicas en el organismo. Entre ellos destaca el Omega 7, cuyo principal exponente es el ácido palmitoleico, presente de forma natural en el aceite de espino amarillo (Hippophae rhamnoides).



El espino amarillo es una planta originaria de Europa y Asia, utilizada tradicionalmente en la alimentación. Su aceite presenta una composición lipídica singular, ya que combina Omega 7 con otros ácidos grasos como Omega 3, Omega 6 y Omega 9, además de antioxidantes naturales como la vitamina E.



El interés por este ingrediente se ha visto reforzado por estudios que analizan su papel dentro del envejecimiento saludable. Investigaciones publicadas en Journal of Nutrition han señalado que el ácido palmitoleico forma parte de manera natural de la estructura lipídica de la piel humana, un aspecto clave para comprender su relevancia en el cuidado cutáneo desde la nutrición (PubMed ID: 16685031).



Desde un punto de vista divulgativo, el concepto de antiaging se entiende como el apoyo a los mecanismos fisiológicos normales del organismo frente al estrés oxidativo y los cambios asociados al paso del tiempo, y no como una promesa estética inmediata.



Piel, mucosas y confort ocular

El bienestar de la piel y las mucosas es uno de los ámbitos más estudiados en relación con el aceite de espino amarillo. Tradicionalmente, este ingrediente se ha asociado a rutinas de cuidado orientadas a mantener la sensación de confort cutáneo y mucoso, especialmente en situaciones de sequedad ambiental.



Asimismo, el estilo de vida actual, marcado por el uso continuado de pantallas, la calefacción y el aire acondicionado, ha incrementado el interés por el confort ocular como parte del bienestar diario, lo que explica la creciente presencia del Omega 7 en complementos alimenticios orientados al cuidado integral.



Menopausia y cambios hormonales

Las etapas de cambios hormonales, como la menopausia, suelen venir acompañadas de modificaciones en la piel y las mucosas. Por este motivo, muchas mujeres buscan soluciones nutricionales sencillas que puedan integrarse en su día a día sin recurrir a enfoques agresivos.



En este contexto, el aceite de espino amarillo se ha consolidado como un ingrediente de interés dentro del bienestar femenino gracias a su perfil de lípidos bioactivos y a su uso tradicional.



Transparencia y formatos de larga duración

La investigación científica subraya la importancia de trabajar con cantidades concretas de nutrientes, lo que ha impulsado una mayor demanda de transparencia en la información de los complementos alimenticios. En esta línea, algunas marcas han desarrollado formatos más amplios y con dosis diarias claramente definidas.



Un ejemplo es Omega 7 MAXX de Kinoko Life, un complemento alimenticio elaborado con aceite de espino amarillo que ofrece un formato de 180 cápsulas, equivalente a tres meses de suministro, alineándose con esta tendencia hacia una mayor claridad para el consumidor.



Lejos de ser una moda pasajera, el Omega 7 y el aceite de espino amarillo continúan ganando protagonismo gracias a la combinación de tradición, evidencia científica y nuevas necesidades derivadas del estilo de vida moderno.

Contacto

Emisor: Kinoko Life

Nombre contacto: Maria Sanabria

Descripción contacto: Divulgador Kinoko Life

Teléfono de contacto: 952158724