Ondas adquiere Rotron Aerospace Ltd. y amplía su tecnología de propulsión de largo alcance

Ondas adquiere Rotron Aerospace Ltd. - Ondas Inc.
(Información remitida por la empresa firmante)
Rotron Aerospace, con sede en el Reino Unido, refuerza la arquitectura de "sistemas de sistemas" de Ondas con plataformas de aeronaves no tripuladas, tecnologías de motores aeronáuticos y capacidades de misión autónoma de larga duración
Reino Unido, 16 de marzo de 2026.- Ondas Inc. (Nasdaq: ONDS) ("Ondas" o la "Compañía"), un proveedor líder de inteligencia robótica aérea y terrestre autónoma a través de su unidad de negocio Ondas Autonomous Systems (OAS) y de soluciones inalámbricas privadas a través de Ondas Networks, anunció hoy la finalización de la adquisición de Rotron Aerospace Ltd. (Rotron), un desarrollador con sede en el Reino Unido de sistemas aéreos no tripulados avanzados y plataformas autónomas de largo alcance diseñadas para operaciones de gran alcance y misiones autónomas de ataque.
La adquisición amplía las capacidades de Ondas en una gama de tecnologías de aeronaves no tripuladas que respaldan operaciones de larga duración y sistemas autónomos listos para misiones. La cartera de Rotron incluye plataformas de despegue y aterrizaje vertical (VTOL), aeronaves no tripuladas de largo alcance, motores aeronáuticos avanzados y sistemas de propulsión integrados conocidos por su alta eficiencia potencia-peso y fiabilidad en exigentes entornos aeroespaciales y de defensa. Con la operación ya completada, Rotron será la plataforma de salida al mercado de Ondas con base en el Reino Unido, reforzando la capacidad de Ondas Autonomous Systems para diseñar, desarrollar y escalar sistemas no tripulados de próxima generación destinados a misiones de defensa, seguridad e infraestructuras críticas.
"Las capacidades de ingeniería de propulsión y aeronaves de Rotron representan una incorporación crítica a la plataforma de Ondas Autonomous Systems", afirmó Eric Brock, presidente y consejero delegado de Ondas. "Sus tecnologías avanzadas de motores aeronáuticos y aeronaves no tripuladas de largo alcance amplían significativamente la resistencia y el alcance operativo de los sistemas autónomos de próxima generación. La adquisición también refuerza la posición de Ondas dentro del ecosistema de defensa del Reino Unido, proporcionando una base para el desarrollo y la producción localizados que respalda nuestra estrategia más amplia de ofrecer capacidades autónomas avanzadas en los mercados de la OTAN y aliados".
Rotron ha desarrollado una cartera de aeronaves no tripuladas y tecnologías de propulsión diseñadas para misiones en las que la resistencia, la autonomía y la flexibilidad operativa son críticas. Sus sistemas incluyen aeronaves VTOL de larga duración y plataformas aéreas autónomas de próxima generación impulsadas por motores aeronáuticos y sistemas de propulsión propios diseñados para ofrecer rendimiento en entornos operativos exigentes. Al integrar las tecnologías de aeronaves y propulsión de Rotron con la cartera más amplia de Ondas Autonomous Systems, Ondas espera avanzar aún más en el desarrollo de plataformas no tripuladas de largo alcance y sistemas de misión autónoma diseñados para operaciones modernas de defensa y seguridad.
"Unirnos a Ondas ofrece una oportunidad para escalar nuestras tecnologías de aeronaves no tripuladas y propulsión dentro de una plataforma más amplia de sistemas autónomos", afirmó Gilo Cardozo, fundador y director de tecnología de Rotron. "Esperamos apoyar el desarrollo continuo de sistemas no tripulados avanzados y contribuir a la misión de Ondas de ofrecer soluciones autónomas de alto rendimiento".
La finalización de la adquisición de Rotron respalda además la estrategia de Ondas de construir una cartera integral de tecnologías autónomas que permitan capacidades de detección, autonomía y ejecución de misiones en múltiples dominios operativos.
Ondas proporcionará información de previsiones sobre Rotron durante su conferencia telefónica de resultados programada para el miércoles 25 de marzo de 2026 a las 8:30 a.m. (hora del Este).
Acerca de Ondas Inc.
Ondas Inc. (Nasdaq: ONDS) es un proveedor líder de sistemas autónomos y soluciones inalámbricas privadas a través de sus unidades de negocio Ondas Autonomous Systems (OAS), Ondas Capital y Ondas Networks. Las tecnologías de Ondas ofrecen una potente combinación de inteligencia aérea y conectividad de nueva generación para mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la toma de decisiones basada en datos en sectores esenciales.
Ondas Autonomous Systems (OAS) ofrece una cartera de plataformas de defensa y seguridad impulsadas por IA desplegadas a nivel mundial para proteger emplazamientos sensibles, poblaciones e infraestructuras críticas. A través de sus empresas operativas — American Robotics, Airobotics, Apeiro Motion, Roboteam Ltd. y Sentrycs — OAS ofrece un conjunto integrado de soluciones autónomas aéreas, terrestres y contra-UAS. Estas incluyen el sistema Optimus, el primer pequeño UAS certificado por la Federal Aviation Administration para seguridad aérea totalmente automatizada y captura de datos; Iron Drone Raider, una plataforma autónoma de interceptación contra-UAS; los sistemas robóticos tácticos terrestres probados en combate de Roboteam para fuerzas militares y de operaciones especiales; los sistemas avanzados de robótica terrestre y UAV con cable de Apeiro Motion con tecnologías propias de navegación y comunicaciones; y las soluciones contra-UAS Cyber-over-RF (CoRF) y de manipulación de protocolos de Sentrycs.
Ondas Capital planea combinar servicios de asesoramiento y gestión estratégica de inversiones para acelerar el rápido escalado y despliegue global de sistemas no tripulados y autónomos en los mercados de defensa y seguridad de países aliados.
Ondas Networks proporciona tecnología de banda ancha inalámbrica definida por software a través de su plataforma FullMAX, basada en el estándar IEEE 802.16t. Este sistema basado en estándares ofrece conectividad de alto rendimiento para aplicaciones IoT críticas en sectores como el ferroviario, servicios públicos, petróleo y gas, transporte y administraciones públicas.
Para obtener información adicional sobre Ondas Inc.: www.ondas.com, X y LinkedIn.
Para Ondas Autonomous Systems: LinkedIn.
Para Airobotics: www.airoboticsdrones.com, X y LinkedIn.
Para American Robotics: www.american-robotics.com, X y LinkedIn.
Para Sentrycs: www.sentrycs.com, X y LinkedIn.
Para Roboteam: www.robo-team.com, X y LinkedIn.
Para Apeiro Motion: www.apeiro-motion.com, LinkedIn.
Para Ondas Networks: www.ondasnetworks.com, X y LinkedIn.
Para Rotron: www.rotronaero.com y Linkedin.
Contacto
Emisor: Ondas Inc.
Nombre contacto: Ondas Inc.
Descripción contacto: Relaciones con Inversores
Teléfono de contacto: 888-657-2377