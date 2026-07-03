Operación Salida 2026; el accidente que más se repite en carretera es también el que más se subestima - Calculatuindemnizacion

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de julio.- Con millones de desplazamientos previstos entre el viernes 3 y el domingo 5 de julio, España afronta la primera gran Operación Salida del verano de 2026, uno de los periodos con mayor intensidad circulatoria del año. Mientras la atención suele centrarse en el número de desplazamientos o de accidentes registrados, existe otra fuente de información que permite conocer qué ocurre después de un siniestro: los expedientes de reclamación de las víctimas. Con motivo del inicio de esta Operación Salida, Calculatuindemnizacion.es, despacho especializado en la reclamación de indemnizaciones por accidentes de tráfico, ha analizado los casos de clientes reales tramitados por la firma correspondientes a las dos últimas operaciones salida estivales: los accidentes ocurridos entre el viernes 28 de junio y el lunes 1 de julio de 2024 y entre el viernes 4 y el domingo 6 de julio de 2025.

El estudio, elaborado a partir de más de 200 expedientes, ha sido posible gracias al modelo tecnológico con el que trabaja el despacho. La digitalización de los procesos de reclamación y la automatización de la gestión permiten transformar la información jurídica y médica en indicadores objetivos sobre la tipología de los accidentes, las lesiones más habituales y la evolución de las indemnizaciones, generando un conocimiento estadístico que ayuda a identificar tendencias reales.

La principal conclusión es clara: el accidente que más se repite durante las operaciones salida no suele ser el más aparatoso, sino precisamente aquel que muchos conductores consideran un simple golpe sin importancia.

Los alcances traseros lideran las reclamaciones

Entre los casos, los alcances traseros aparecen de forma constante como el tipo de colisión más habitual.

En la Operación Salida de 2024, los alcances traseros representaron cerca del 38 % de los casos, empatando con las colisiones frontales, mientras que las colisiones laterales supusieron aproximadamente un 23 %. En 2025, los alcances traseros consolidaron su posición como el tipo de accidente más habitual, concentrando cerca de la mitad de las reclamaciones analizadas, seguidos de las colisiones laterales y frontales.

Lejos de tratarse de accidentes sin consecuencias, buena parte de estos impactos terminaron generando lesiones indemnizables que requirieron atención médica, rehabilitación y una posterior reclamación frente a la aseguradora responsable.

El cuello continúa siendo la parte del cuerpo que más sufre

El análisis pone de manifiesto otro patrón especialmente significativo: las lesiones cervicales continúan siendo las grandes protagonistas de los accidentes de verano.

Más de la mitad de los afectados incluyen diagnósticos relacionados con cervicalgias, dolores cervicales o latigazos cervicales.

Estos diagnósticos aparecen muy por encima de otras lesiones como traumatismos lumbares, lesiones en extremidades, fracturas o politraumatismos.

La experiencia práctica demuestra que un impacto aparentemente poco importante puede provocar lesiones que requieren semanas o meses de tratamiento y que generan el correspondiente derecho a indemnización cuando concurren los requisitos legales.

No solo los conductores reclaman

El análisis también pone de manifiesto que cuatro de cada diez reclamaciones corresponden a conductores de turismos, mientras que cerca de un tercio pertenecen a ocupantes o pasajeros.

De 2.000 euros a indemnizaciones superiores a 48.000 euros

Aunque la mayoría corresponden a accidentes de circulación habituales, también aparecen lesiones de especial gravedad, como fracturas complejas, amputaciones o lesiones medulares.

Las cuantías económicas reflejan igualmente esa diversidad. En la Operación Salida de 2024, las indemnizaciones de mayor importe superaban los 50.000 euros, mientras que la indemnización media se situó en varios miles de euros.

Esta diferencia pone de manifiesto que la gravedad de un accidente no puede valorarse únicamente por los daños visibles en el vehículo, sino por las consecuencias personales, médicas y funcionales que finalmente presenta cada víctima.

La importancia de actuar correctamente desde el primer momento

Desde Calculatuindemnizacion.es recuerdan que las primeras actuaciones tras un accidente pueden resultar decisivas tanto para la recuperación médica como para la futura reclamación.

"La experiencia acumulada en los casos que gestionamos demuestra que existe una percepción errónea sobre la gravedad de determinados accidentes. Desde un punto de vista jurídico, los daños materiales del vehículo no determinan por sí solos la entidad de las lesiones ni el derecho a ser indemnizado. Una valoración médica temprana, la correcta documentación del accidente y la conservación de todas las pruebas disponibles siguen siendo elementos esenciales para proteger los derechos de la víctima y garantizar una reclamación sólida.", señalan desde el departamento jurídico de Calculatuindemnizacion.es

Los especialistas recuerdan igualmente que muchas personas renuncian a reclamar porque consideran que el accidente "ha sido poca cosa", cuando precisamente la experiencia acumulada por el despacho demuestra que numerosos alcances aparentemente leves terminan generando lesiones con derecho a indemnización.

Ante el inicio de la Operación Salida 2026: qué hacer si sufres un accidente de tráfico

Con el inicio de una nueva Operación Salida y millones de desplazamientos previstos por carretera durante este primer fin de semana de julio, la prudencia continúa siendo la principal herramienta para prevenir accidentes. Pero, cuando el siniestro ya se ha producido, conocer los derechos de las víctimas y actuar correctamente desde el primer momento puede marcar una diferencia significativa tanto en la recuperación como en la indemnización final.

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