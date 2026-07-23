A Paisaxe que sabe difunde la cultura y patrimonio de la provincia de A Coruña a través de su gastronomía

Cabo Vilán, en Camariñas - DAC Turismo

(Información remitida por la empresa firmante)

A Paisaxe que sabe es la marca turística puesta en marcha por la Diputación coruñesa, aunando producción y restauración como reflejo del territorio. La campaña ha recibido recientemente el Premio Gourmet Turismo Gastronómico otorgado por el programa Planes Gourmet de Mediaset España

A Coruña, 23 de julio de 2026.- Invirtiendo el tradicional refrán, la Diputación provincial da Coruña apuesta por demostrar que, en su territorio, 'comemos lo que somos'. Precisamente, cada bocado de la enogastronomía coruñesa es un reflejo de su historia, su cultura y su patrimonio, favoreciendo un viaje sensorial en cada bocado.



Este es el leit motiv bajo el cual se creó la marca turística A Paisaxe que Sabe, que aúna tanto los productos como la restauración más destacada e identitaria del territorio, que se convierten en un reflejo de su ser. Así, degustar la provincia de A Coruña supone conocer también su historia, su patrimonio, su cultura, su tradición y sus gentes. Y es que la gastronomía se proyecta como una parte integrante de la esencia e idiosincrasia del territorio coruñés: desde los percebes de O Roncudo, a los pimientos de Padrón, pasando por el queso Arzúa-Ulloa o la patata de Coristanco, entre otros muchos productos que se utilizan en deliciosos platos que deleitan los paladares más exigentes.



Así, la Diputación da Coruña apuesta firmemente por el sector agroalimentario como el verdadero impulsor del turismo, destacando los elementos paisajísticos como parte indiscutible de la gastronomía del territorio. Una fusión que se puede comprobar al visitar la provincia, ya que los sabores que en ella se degustan son fruto del saber de sus gentes, trasladados a exquisitos platos de la mano de reputados chefs a nivel nacional e internacional. En este sentido, su profesionalidad y su respeto hacia los orígenes, la cultura y la tradición gastronómica convierten la experiencia gastronómica en un auténtico privilegio para las personas visitantes.



Reconocimiento a nivel nacional

Por ello, A Paisaxe que Sabe se alinea con el compromiso que la Administración coruñesa tiene con la promoción de un turismo de calidad. Este se basa en la promoción de la preservación del medio ambiente y la mejora socioeconómica del entorno, destacando los productos locales como impulsores del sector turístico.



De este modo, se establece ese singular paralelismo entre paisaje y gastronomía, que han llevado a la Diputación da Coruña a recibir el Premio Gourmet Turismo Gastronómico, concedido por el programa Planes Gourmet de Mediaset España, como reconocimiento al trabajo realizado con iniciativas como la creación de esta marca turística. El galardón fue recogido por el vicepresidente y responsable de Turismo y Promoción Económica del ente provincial, Xosé Regueira, en la gala de los II Premios Planes Gourmet celebrada en Madrid el pasado mes de junio.

Contacto

Nombre contacto: Silvia Pérez Fraga

Descripción contacto: Servizo de Promoción e Desenvolvemento Turístico da Deputación da Coruña

Teléfono de contacto: 981 415 838