Reunión dirección de PASAEDMA - PASADEMA

Madrid, 27 de enero de 2026.

La empresa PASAEDMA SL consolida su modelo de trabajo como consultora especializada en dirección, estructuración y desarrollo estratégico, orientada a acompañar a empresas, profesionales, organizaciones e iniciativas en procesos de crecimiento, posicionamiento y consolidación, en un contexto económico cada vez más exigente y competitivo.

Frente a la proliferación de servicios fragmentados —agencias de marketing, proveedores de publicidad o asesorías parciales— PASAEDMA SL se posiciona como una estructura central de análisis, planificación y coordinación estratégica, desde la que se integran de forma coherente áreas clave como el desarrollo de negocio, la estrategia empresarial, el marketing estratégico, la comunicación, la publicidad, la presencia en medios, la organización de eventos y el asesoramiento estratégico especializado.

“Muchas empresas hacen marketing, invierten en publicidad o comunican sin una estrategia clara detrás. El problema no es la falta de acciones, sino la falta de dirección”, señalan desde la dirección de PASAEDMA SL.

Un modelo de consultoría basado en estructura, método y visión a largo plazo

El modelo de PASAEDMA SL se articula a través de servicios anuales contratados, con precio anual y posibilidad de pago fraccionado, lo que permite trabajar con profundidad, continuidad y coherencia, alejándose de soluciones improvisadas o cortoplacistas.

Cada proyecto comienza con una propuesta profesional personalizada, en la que se define el objetivo estratégico, el alcance real del servicio, los ámbitos de actuación, las sesiones incluidas y los límites del acompañamiento, garantizando desde el inicio un marco de trabajo claro tanto para el cliente como para la consultora.

Una vez contratado el servicio, PASAEDMA SL desarrolla un Informe Inicial Estratégico, que diagnostica el punto de partida real del proyecto, seguido de un Plan de Trabajo Anual que actúa como hoja de ruta del año. El trabajo se articula mediante sesiones estratégicas periódicas, formación profesional cuando está contratada expresamente y un acompañamiento continuo con límites definidos, finalizando con un Informe Final de Estrategia Definida, propio de las consultoras del más alto nivel.

Dirección estratégica externa, no ejecución operativa

Uno de los elementos diferenciales de PASAEDMA SL es su enfoque como dirección estratégica externa. La compañía no actúa como una agencia de ejecución ni como un servicio de soporte permanente, sino como un órgano de criterio y toma de decisiones, que ayuda a los clientes a:

ordenar su modelo de negocio,

definir una estrategia clara y realista,

priorizar acciones con impacto real,

evitar la dispersión y el desgaste económico,

y construir proyectos sostenibles en el tiempo.

Este enfoque resulta especialmente adecuado para empresas y profesionales que no terminan de arrancar, negocios que quieren crecer con estructura, proyectos que necesitan reposicionarse o iniciativas que han probado múltiples proveedores sin resultados claros.

Un servicio pensado para todo tipo de empresas y autónomos que buscan crecer con sentido

PASAEDMA SL trabaja con clientes que entienden que el crecimiento no se basa en recetas mágicas ni en acciones aisladas, sino en estrategia, método y toma de decisiones bien fundamentadas. Por ello, la consultora establece límites claros de alcance y comunicación, evitando modelos de dependencia y garantizando la sostenibilidad del servicio.

“Nuestro trabajo no consiste en hacer más cosas, sino en hacer las cosas correctas, en el momento adecuado y con una visión global”, explican desde la compañía.

El equipo humano de PASAEDMA: la esencia del éxito en el trabajo que realizan y la estrategia que definen

Al frente de PASAEDMA SL se encuentra María Inés González, directora general de la compañía y responsable del enfoque estratégico que define el trabajo de la consultora.

Su liderazgo se caracteriza por una visión integral del negocio, una alta capacidad de análisis y una firme convicción: el crecimiento sostenible solo es posible cuando existe dirección, criterio y coherencia en la toma de decisiones. Bajo esta premisa, María Inés ha impulsado un modelo de trabajo que huye de soluciones improvisadas y de la fragmentación habitual en muchos proyectos empresariales.

Con una trayectoria intachable en dirección estratégica, estructuración de proyectos y coordinación de equipos y áreas clave, González ha consolidado PASAEDMA SL como una estructura central de decisión, capaz de acompañar a empresas, profesionales y organizaciones en momentos decisivos de su evolución.

“El problema de muchos negocios no es la falta de esfuerzo, sino la ausencia de una estrategia clara y de alguien que asuma la dirección del conjunto”, señalan desde la dirección general de PASAEDMA

Una dirección estratégica con criterio y límites claros

Uno de los elementos diferenciales del liderazgo de María Inés González es su apuesta por un modelo de consultoría exigente y profesional, en el que se establecen marcos de trabajo claros, objetivos definidos y límites precisos, tanto en el alcance del servicio como en la relación con el cliente.

Este enfoque permite:

proteger la calidad del acompañamiento,

y garantizar que cada proyecto avance con orden, foco y sostenibilidad.

Bajo su dirección, PASAEDMA SL no actúa como una agencia de ejecución ni como un servicio de soporte permanente, sino como una dirección estratégica externa, orientada a ayudar a sus clientes a tomar mejores decisiones, optimizar recursos y construir proyectos sólidos a medio y largo plazo.

Confianza, método y visión a largo plazo

El liderazgo de María Inés González ha sido clave para que PASAEDMA SL se posicione como una consultora de referencia para quienes buscan algo más que acciones puntuales: empresas, instituciones y autónomos que desean pensar su negocio o proyecto con profundidad, estructurarlo correctamente y crecer con una estrategia definida.