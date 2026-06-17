Tras la PAU, elegir carrera se convierte en una de las decisiones más relevantes para el estudiante - Ellectia

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 17 de junio de 2026.-

La publicación de las calificaciones de la PAU marca cada año el final de una etapa académica y el inicio de otra llena de decisiones trascendentales. Tras meses de preparación, miles de estudiantes centran su atención en la nota obtenida y en las opciones de acceso disponibles. Sin embargo, más allá de alcanzar la puntuación necesaria para entrar en una determinada titulación, surge una cuestión de gran importancia: elegir una carrera que encaje realmente con las capacidades, intereses y potencial de cada persona. En este momento decisivo, la nota suele convertirse en el principal criterio de elección. No obstante, especialistas en orientación académica señalan que basar una decisión tan relevante únicamente en la puntuación obtenida puede conducir a itinerarios formativos poco alineados con las fortalezas naturales del estudiante. En este ámbito, Ellectia pone el foco en la importancia de conocer los talentos predominantes antes de seleccionar una carrera universitaria.

Los talentos predominantes ayudan a tomar una decisión más informada

La elección de estudios superiores tiene un impacto directo en el desarrollo académico, profesional y personal. Por ello, cada vez adquieren mayor relevancia las herramientas que permiten analizar con mayor profundidad las aptitudes individuales y las áreas donde cada estudiante puede desarrollar mejor su potencial.

Aunque la PAU proporciona información sobre el rendimiento académico, no siempre refleja las capacidades naturales, motivaciones o preferencias profesionales de una persona. Dos estudiantes con una nota similar pueden presentar perfiles completamente diferentes y encontrar su mejor encaje en ámbitos de conocimiento muy distintos.

Por este motivo, los test de orientación basados en talentos predominantes se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada para complementar el proceso de elección. Este tipo de análisis permite identificar patrones de comportamiento, habilidades destacadas y áreas de interés que pueden resultar determinantes a la hora de seleccionar una carrera.

Conocer estos factores ayuda a construir una visión más completa del perfil del estudiante, facilitando una decisión basada no solo en las posibilidades de acceso, sino también en la afinidad con los contenidos, las competencias requeridas y las futuras salidas profesionales.

Más allá de la nota: comprender el potencial individual

El momento posterior a la PAU suele estar marcado por la presión de elegir con rapidez entre diferentes opciones académicas. En muchos casos, esta situación lleva a priorizar carreras con notas de corte determinadas o a seguir recomendaciones externas sin realizar un análisis profundo de las propias capacidades.

Ellectia trabaja precisamente en la identificación de estos factores diferenciales, promoviendo procesos de orientación que permiten comprender mejor las fortalezas individuales antes de formalizar una elección académica. El objetivo consiste en aportar información adicional que facilite una decisión más consciente y alineada con el perfil de cada estudiante.

La identificación de los talentos predominantes no pretende sustituir otros criterios relevantes, sino complementarlos para ofrecer una perspectiva más amplia del proceso de elección. Tras la PAU, la elección de una carrera representa uno de los pasos más importantes de la trayectoria educativa.

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