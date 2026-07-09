Pavimurcia explica por qué se agrieta el hormigón impreso y cómo prevenirlo en Murcia

Hormigón Impreso - Ricardo Herradon Martin
(Información remitida por la empresa firmante)
Murcia, 09 de julio de 2026
Pavimurcia explica por qué se agrieta el hormigón impreso y recuerda que su baja
resistencia a la tracción exige una ejecución cuidadosa. La compactación del terreno,
el uso previsto y la correcta colocación de fibras y mallazo influyen en la durabilidad
del pavimento en Murcia
El hormigón impreso se ha consolidado como una de las soluciones más demandadas para
pavimentos exteriores e interiores por su resistencia, estética y versatilidad. Sin embargo, como
ocurre con cualquier pavimento de hormigón, la aparición de grietas es una posibilidad que
conviene entender antes de solicitar un presupuesto o iniciar una obra. En este contexto,
Pavimurcia, empresa especializada en hormigón impreso en Murcia, recuerda que la clave para
minimizar el riesgo de fisuras está en una correcta ejecución y en la adaptación del sistema al
uso real que va a tener la superficie.
La principal razón por la que el hormigón puede agrietarse es su baja resistencia a la tracción.
Aunque el material ofrece un buen comportamiento a compresión, su capacidad para soportar
esfuerzos de tracción es limitada. Por ello, incluso un pavimento bien ejecutado puede llegar a
fisurarse con el paso del tiempo. No obstante, una buena preparación y puesta en obra reducen
de forma notable la probabilidad de que aparezcan grietas prematuras o de mayor entidad.
Uno de los factores más importantes es la compactación del terreno. Si la base no está
correctamente estabilizada y compactada, el pavimento puede sufrir asentamientos diferenciales
que terminan provocando fisuras. A ello se suma la necesidad de definir bien el tipo de uso: no
es lo mismo un pavimento peatonal que una superficie destinada al paso de coches o a un
entorno industrial. Cada escenario exige un diseño distinto en cuanto a espesor, refuerzo y
ejecución.
En este punto, Pavimurcia insiste en que el presupuesto no debe valorarse únicamente por el
precio final, sino por los elementos técnicos que lo componen. Entre ellos, destacan la clase de
fibras utilizadas como por ejemplo la fibra de vidrio AR que le da una mayor resistencia a la
tracción, la colocación del mallazo alzado, el bombeo del hormigón cuando la solución lo
requiere y, sobre todo, el control de la maquinaria durante la ejecución. Evitar el paso de
camiones, dumpers u otros equipos pesados sobre zonas no preparadas es fundamental para no
comprometer la integridad del pavimento.
La resistencia a flexotracción también desempeña un papel relevante, especialmente en
superficies sometidas a cargas o movimientos. Una ejecución correcta, con materiales
adecuados y una base bien trabajada, mejora el comportamiento del hormigón impreso frente a
tensiones y ayuda a prolongar su vida útil.
Pavimurcia subraya que el hormigón impreso en Murcia puede ofrecer excelentes resultados
siempre que el proyecto se adapte a las condiciones del terreno y al uso previsto. Por ello,
recomienda a propietarios de viviendas y empresas de reformas solicitar asesoramiento técnico antes de contratar la obra, con el fin de valorar todos los factores que influyen en la durabilidad
del pavimento y reducir al máximo el riesgo de grietas.
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