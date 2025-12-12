De perder medio cultivo a casi no ver pulgón; la campaña que lo cambió todo - Nostoc Biotech

Madrid, 12 de diciembre de 2025.-

Durante años, el pulgón ha sido uno de los enemigos silenciosos del campo hortícola en España. Llega sin avisar, se instala rápidamente y, cuando se detecta, ya ha debilitado brotes y reducido el rendimiento. Desde Nostoc Biotech, expertos en soluciones biotecnológicas para el campo, destacan un cambio de paradigma en el manejo de esta plaga: pasar de una respuesta reactiva a una estrategia preventiva.

Uno de los agricultores que ha implementado esta nueva visión ha sido Antonio, productor hortícola con más de 20 años de experiencia, quien ha incorporado a su manejo agronómico HTpro Flame, un biofertilizante de Nostoc Biotech formulado con Metarhizium robertsii, cepa NTC/FG/03.

La clave de esta solución no es actuar como un insecticida tradicional, sino fortalecer la planta desde dentro, haciendo que esté preparada para resistir antes de que aparezca la presión de la plaga.

Los resultados no se han hecho esperar. Un ensayo independiente realizado por Eurofins comparó cultivos tratados con esta estrategia frente a otros sin tratamiento preventivo. Los datos fueron concluyentes:

Reducción significativa de hojas afectadas por pulgón.

Menor expansión de la plaga en toda la parcela.

Densidad de pulgón mucho más baja por punto observado.

Este manejo ha aportado más estabilidad y previsibilidad a los cultivos, reduciendo el estrés del agricultor y mejorando la resiliencia de las plantas.

La experiencia de campo evidencia que anticiparse al problema es más eficaz que perseguirlo. Al aplicar HTpro Flame como parte de un manejo preventivo, los agricultores fortalecen el sistema inmunológico natural del cultivo, lo que permite enfrentar con mayor solidez la aparición de plagas como el pulgón.

Este cambio de mentalidad en el manejo agrícola no solo mejora los resultados productivos, sino que también alinea la práctica con un modelo más sostenible y racional de protección de cultivos. Como se está demostrando en múltiples explotaciones, cuando la planta llega fuerte, el pulgón llega tarde.

Para más información sobre HTpro Flame y las soluciones biotecnológicas de Nostoc Biotech, visitar nostocbiotech.es.

