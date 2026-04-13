La peritación de siniestro en una nueva era; una insurtech española demuestra que la IA puede hacerlo sola - GUAI INSURTECH

(Información remitida por la empresa firmante)

La insurtech española, respaldada por más de 20 años de experiencia operativa del Grupo CuidaCasa, lanza la primera solución que permite al asegurado gestionar su siniestro desde casa, con una IA que analiza los daños en tiempo real y genera el informe pericial sin esperas ni desplazamientos.

Madrid, abril de 2026. Mientras el 67% de las aseguradoras a nivel mundial aún se encuentran en fase de pruebas con inteligencia artificial generativa y solo un 7% ha logrado escalar sus proyectos a producción, según datos recientes de BCG, una insurtech española acaba de dar un paso que pocas empresas en el mundo pueden acreditar: poner en producción un sistema de IA capaz de realizar peritaciones de siniestros de hogar de forma completamente autónoma, sin intervención humana en ninguna fase del proceso.

Esa empresa es guAI Insurtech, y no es una startup de Silicon Valley con financiación multimillonaria. Es una compañía española nacida de la experiencia operativa real del Grupo CuidaCasa, que lleva más de dos décadas gestionando siniestros para las principales aseguradoras del país. En este artículo en colaboración con Matías Prats, se explican las principales características del innovador método de la firma.

De la experiencia operativa a la frontera tecnológica

Lo que diferencia a guAI Insurtech de otras propuestas de IA en el sector asegurador es su origen: no nace de un laboratorio de investigación ni de una tesis académica. Nace de la operativa diaria de miles de siniestros gestionados durante años.

Cada funcionalidad de nuestra IA existe porque resuelve un problema real que hemos vivido, explica el equipo de guAI Insurtech. No se trata de un equipo de ingenieros que busca aplicar IA a un sector desconocido. Se trata de operadores de siniestros que han construido la tecnología que necesitaban.

Esta doble naturaleza —tecnológica y operativa— ha permitido a guAI Insurtech desarrollar una plataforma que va mucho más allá de la peritación:

•Validación automática de coberturas a partir de las condiciones de la póliza

•Auditoría inteligente de presupuestos contra baremos configurables por aseguradora

•Auto-citas omnicanal vía WhatsApp y web para coordinación de reparadores

•Valoración multimodal de daños combinando foto, vídeo y voz en un mismo flujo

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España, a la vanguardia de la IA autónoma en seguros

El lanzamiento de la peritación autónoma por videollamada sitúa a España en una posición privilegiada dentro del panorama insurtech europeo. Mientras la mayoría de proyectos de IA en seguros se mantienen en fase de piloto o se limitan a la asistencia al profesional humano, guAI Insurtech ha dado el salto a la autonomía completa: la IA no asiste al perito. Es el perito.

La solución ha sido desarrollada en colaboración con Orga AI, plataforma española de IA multimodal, y opera sobre una arquitectura agéntica donde múltiples agentes especializados ejecutan procesos complejos de forma autónoma, desde la conversación con el asegurado hasta la generación del informe pericial.

Resultados que avalan la apuesta

•Tiempo de peritación: de 7 días a menos de 15 minutos

•Reducción de coste: hasta un 80% frente al modelo presencial

•Precisión: comparable o superior a la del perito humano

• Satisfacción: 10 sobre 10 en el programa piloto

•Filosofía API-first: integración sin fricciones con los sistemas core de cualquier aseguradora

Programa de acceso anticipado

guAI Insurtech abre un programa limitado de acceso anticipado para aseguradoras que deseen evaluar la solución con un piloto controlado. La empresa tiene previsto expandir la tecnología a otros ramos a lo largo de 2026 y explorar oportunidades de internacionalización en mercados europeos y latinoamericanos.

Sobre guAI Insurtech

guAI Insurtech desarrolla soluciones de inteligencia artificial para el sector asegurador, centradas en autonomía operativa. Su plataforma automatiza procesos críticos como cotización, suscripción, emisión, gestión de siniestros y renovaciones. Forma parte del Grupo CuidaCasa, con más de 20 años de experiencia en la gestión real de siniestros para las principales aseguradoras de España y una red de más de 200 profesionales.

Web: guainsurtech.com

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