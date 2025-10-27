Pharmamel Dermo presenta su nueva campaña de ampliación de capital para impulsar su crecimiento

(Información remitida por la empresa firmante)

Pharmamel Dermo, la biotecnológica granadina que ha revolucionado el cuidado de la piel con su tecnología patentada basada en la melatonina, da un nuevo paso en su expansión y anuncia una nueva campaña de ampliación de capital, abriendo la puerta a nuevos inversores que deseen formar parte de un proyecto científico con proyección global

Madrid, 27 de octubre de 2025.-

El próximo 30 de octubre a las 11:00 horas, en la calle Alcalá, 97 de Madrid, la compañía biotecnológica Pharmamel Dermo presentará oficialmente su campaña de ampliación de capital, una iniciativa dirigida a reforzar su crecimiento empresarial y potenciar la expansión internacional de su tecnología patentada basada en la melatonina.



Pharmamel Dermo es una spin-off de la Universidad de Granada, resultado de la transferencia tecnológica de más de tres décadas de investigación biomédica sobre los efectos antioxidantes y regeneradores de la melatonina en la piel.



La compañía ha desarrollado y comercializa dos líneas de productos dermocosméticos únicas, basadas en una innovadora tecnología dermobiotecnológica protegida por patente. Esta tecnología estimula los mecanismos naturales de reparación de la piel y contribuye a revertir los daños causados por el estrés oxidativo, situando a la empresa a la vanguardia de la biotecnología aplicada al cuidado cutáneo.



La campaña de ampliación de capital tiene como objetivo captar nuevos inversores para consolidar la posición de la compañía en el mercado español y acelerar su proceso de internacionalización. Los fondos obtenidos se destinarán principalmente a fortalecer el área comercial y de marketing, impulsar la producción y distribución internacional, y desarrollar nuevos productos dermocosméticos.



La compañía ha anunciado que esta nueva campaña se abre a la participación de cualquier inversor, marcando así el inicio de una nueva etapa de expansión y crecimiento. Si bien Pharmamel Dermo tiene previsto lanzar próximamente una campaña pública de ampliación de capital a través de una plataforma de crowdfunding regulada por la CNMV, esta fase inicial permitirá la entrada de inversores privados interesados en participar en el proyecto antes de su lanzamiento público.



Según ha manifestado la Dra. Germaine Escames, CEO y directora científica de Pharmamel Dermo, "ya son varios los inversores que han suscrito préstamos participativos y han depositado en esta primera fase de la campaña; en las próximas semanas esperamos que nuevos inversores se sumen al proyecto y contribuyan a consolidar esta nueva etapa de crecimiento".



Durante el acto se presentará el plan estratégico de crecimiento de la compañía, que contempla acuerdos de distribución en nuevos mercados europeos y latinoamericanos, la ampliación de la presencia online y el refuerzo de su posicionamiento en farmacias, parafarmacias y clínicas médicas. Asimismo, se expondrá cómo esta ronda de inversión permitirá a Pharmamel Dermo consolidarse como una empresa referente en el campo de la biotecnología aplicada a la salud y al cuidado de la piel.



El evento contará con la participación de los fundadores y directivos de Pharmamel Dermo, quienes presentarán la tecnología patentada, así como las perspectivas de crecimiento y rentabilidad que ofrece la compañía para los nuevos inversores.



