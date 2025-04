Philadelphia y VIPS se alían para impulsar los reencuentros entre amigos

(Información remitida por la empresa firmante)

A medida que los encuentros con amigos se hacen más difíciles de lograr, Philadelphia y VIPS fomentan la conexión real con ‘El Desayuno de los Amigos'. Con su nueva campaña, ambas marcas invitan a hacer de la amistad un plan real, regalando desayunos gratis para disfrutar juntos de un momento inolvidable

Madrid, 3 de abril de 2025.- La falta de tiempo y los compromisos diarios han convertido la postergación de encuentros entre amigos en algo habitual. Para facilitar estos reencuentros, Philadelphia y VIPS presentan "El Desayuno de los Amigos", una iniciativa que celebra la amistad de la mejor manera posible: compartiendo un desayuno juntos.



Gracias a esta colaboración, los consumidores que compren cualquiera de tarrinas de Philadelphia disponibles en puntos de venta de toda España, podrán disfrutar de un 2x1 en desayunos en VIPS. Esta acción está diseñada para transformar encuentros pendientes en momentos reales, ofreciendo una oportunidad sencilla para reunirse.



La conexión entre Philadelphia y VIPS nace de valores compartidos y una misma visión sobre la importancia de los momentos compartidos.



"Vivimos en un mundo en el que cada vez es más difícil encontrar tiempo para reunirse con amigos debido a agendas ocupadas y un ritmo de vida acelerado. Elegir VIPS como aliado en esta iniciativa tiene un valor especial, ya que ambas marcas comparten el propósito de crear experiencias auténticas y memorables. VIPS ha sido durante décadas un punto de encuentro clave en España, y sus desayunos, ahora con Philadelphia, refuerzan esa conexión", explica Rocío Alonso de Velasco Ruiz-Labourdette, Brand Manager de Philadelphia España.



Pero la experiencia no se queda ahí. VIPS ha renovado su carta de desayunos, y ahora incorpora queso Philadelphia en cinco de sus recetas. Desde tostadas con aguacate hasta otras combinaciones irresistibles como la French Toast con el toque cremoso de Philadelphia, estos desayunos están pensados para hacer de cada reencuentro un momento inolvidable.



‘’El objetivo de esta acción es facilitar esos encuentros que, por diferentes motivos, se postergan continuamente. A través de esta promoción, se ofrece un incentivo real para fortalecer las conexiones entre las personas", añade Rocío Alonso de Velasco.



Por su parte, Raquel Martín, Brand Manager de VIPS, destaca la relevancia de esta colaboración: ‘’Más allá de la renovación de la carta con una propuesta de Coffee & Bakery de calidad, esta alianza con una marca tan reconocida como Philadelphia refuerza el compromiso de VIPS con la creación de momentos significativos. Cada desayuno puede convertirse en la oportunidad perfecta para fortalecer lazos y generar experiencias memorables" .



Y es que esta colaboración une a dos marcas con una fuerte tradición en España, ambas con décadas de historia, acompañando a los consumidores en su día a día. Philadelphia se elabora desde hace más de 50 años en Hospital de Órbigo (León), mientras que VIPS lleva más de medio siglo siendo un punto de encuentro para los españoles. Dos historias que comparten un mismo propósito: reunir a las personas en torno a experiencias que dejan huella.



Numerosos estudios han demostrado que la calidad de las relaciones interpersonales tiene un impacto directo en la felicidad y el bienestar. Según el Estudio de Desarrollo de Adultos de Harvard, mantener conexiones sociales profundas contribuye positivamente a la salud emocional.



Philadelphia y VIPS son el match perfecto cuando se trata de unir a las personas. Ambas marcas comparten una misma filosofía: generar experiencias memorables alrededor de la comida. Y no hay mejor manera de retomar una conversación pendiente que con un desayuno sobre la mesa.



Philadelphia sigue apostando por la innovación incluso siendo un producto icónico. "La integración de preocupaciones como el bienestar y el medioambiente en la estrategia de la compañía es un pilar fundamental para seguir ofreciendo experiencias alineadas con las necesidades de los consumidores", concluye Rocío Alonso de Velasco.



Con esta campaña, Philadelphia da un paso más allá en su misión de crear momentos de conexión reales, pasando del storytelling al storydoing. Porque la amistad no debería quedar en una promesa. Philadelphia y VIPS ponen la mesa, ahora solo falta disfrutar del momento con un amigo del alma.



La promoción estará disponible desde la primera semana de marzo hasta el 30 de junio de 2025. Al adquirir una tarrina de Philadelphia y subir el ticket de compra a www.philadelphiayvips.es, los consumidores podrán descargar un cupón 2x1 y canjearlo por un desayuno en cualquiera de los establecimientos VIPS en toda España.



Emisor: Philadelphia y VIPS

Contacto

Nombre contacto: Laura Agüeros

Descripción contacto: MARCO

Teléfono de contacto: 689965642