Pivotal recibe el sello Madrid Excelente por su modelo de gestión e innovación en investigación clínica - Pivotal

(Información remitida por la empresa firmante)

La Comunidad de Madrid entrega el sello Madrid Excelente a Pivotal, primera CRO española y referente internacional en investigación clínica.

Pivotal, especializada en el desarrollo y gestión de ensayos clínicos para la industria farmacéutica y biotecnológica, recibe este reconocimiento por la solidez de su modelo de gestión, la calidad de sus procesos y su apuesta por la innovación científica.

Madrid, 25 de septiembre de 2026.- La Comunidad de Madrid ha otorgado el sello de calidad Madrid Excelente a Pivotal, primera CRO (Organización de Investigación Clínica) española, en reconocimiento a un modelo de gestión basado en la calidad, el rigor científico y la innovación, que la ha consolidado como uno de los principales socios estratégicos de la industria farmacéutica y biotecnológica española, europea y global.

La entrega del distintivo tuvo lugar en la sede de Pivotal, donde D.ª Elena Mantilla, Directora General de Madrid Excelente, hizo entrega del reconocimiento al Dr. Ibrahim Farr, Chairman & CEO de la compañía, en un acto celebrado junto a una veintena de miembros del equipo directivo y profesionales que han participado en el proceso de evaluación.

La calidad, un requisito imprescindible en la investigación clínica

La obtención del sello llega tras superar el proceso de evaluación de Madrid Excelente, que analiza ámbitos como la estrategia, la ética y la transparencia, la innovación, la orientación al cliente, la gestión de las personas, la sostenibilidad y los resultados de la organización.

Durante la evaluación se ha reconocido especialmente la capacidad de Pivotal para integrar la calidad en todas las fases de su actividad, mediante una gestión estructurada de riesgos, una sólida cultura de cumplimiento normativo, el desarrollo del talento especializado y un modelo operativo que le ha permitido crecer manteniendo elevados estándares en un sector especialmente exigente.

El Dr. Ibrahim Farr, fundador, Chairman & CEO de Pivotal, ha señalado que "para una empresa como Pivotal, que opera en el exigente entorno de la investigación clínica, la calidad no es un elemento diferenciador: es la base de todo lo que hacemos. Este sello reconoce el trabajo diario de nuestros equipos y certifica, con una evaluación independiente, un modelo construido sobre el rigor científico, la confianza y la mejora permanente."

Por su parte, Elena Mantilla, Directora General de Madrid Excelente, ha destacado que "en la investigación clínica, la confianza se construye sobre la calidad. Con la incorporación de Pivotal, una de cada cuatro empresas con el sello Madrid Excelente pertenece ya al sector salud, un ámbito que exige los más altos estándares de calidad y sitúa la innovación y las personas en el centro de su gestión."

Veinticinco años impulsando el desarrollo de nuevos tratamientos

Fundada en 2001, Pivotal acumula 25 años de experiencia en el desarrollo de ensayos clínicos y ha participado en más de 600 estudios para compañías farmacéuticas y biotecnológicas, con una destacada especialización en oncología, hematología, enfermedades raras y terapias avanzadas.

Con sede en Madrid, la compañía cuenta con 220 profesionales y desarrolla proyectos en más de 27 países de Europa, Oriente Medio y Estados Unidos, colaborando con compañías farmacéuticas, biotecnológicas e instituciones de investigación en el desarrollo de nuevos tratamientos.

Aproximadamente el 70 % de su actividad procede de empresas biotecnológicas, con una presencia especialmente relevante en el mercado estadounidense, donde ha reforzado su posicionamiento en los últimos años. Asimismo, la compañía continúa ampliando su actividad internacional mediante incorporaciones de países punteros en investigación clínica, alianzas estratégicas en nuevos mercados y una apuesta constante por la incorporación de talento altamente cualificado y soluciones tecnológicas aplicadas a la investigación clínica.

La certificación no representa un punto final, sino, un hito en el proceso de mejora continua de Pivotal. La empresa se compromete a mantener y superar los estándares que han hecho posible este reconocimiento, y a seguir desarrollando su capacidad de ofrecer servicios de investigación de primer nivel a los pacientes que lo necesitan y a sus clientes en España y en todos los países Europeos, de Oriente Medio y Norte-América donde opera.

Con este reconocimiento, Pivotal se incorpora a las organizaciones distinguidas con el sello Madrid Excelente, una acreditación que reconoce a aquellas empresas que destacan por la calidad de su gestión y que contribuyen a reforzar el posicionamiento de la Comunidad de Madrid como un referente en innovación, investigación y desarrollo empresarial.

Acerca de Pivotal

Pivotal nació en 2001 en un entorno de excelencia científica e innovación tecnológica. Su fundador, el Dr. Ibrahim Farr, la creó para implementar estrategias científicas y mejorar las prácticas de gestión de proyectos y sus datos para hacer los ensayos clínicos más eficientes y maximizar el valor de los programas de desarrollo de sus clientes. Hoy, con más de 220 empleados y operaciones en más de 27 países de Europa, EE. UU. y Oriente Medio, ha desarrollado experiencia en todas las áreas terapéuticas y consolidado un centro de excelencia en terapias innovadoras y en fases tempranas y tardías que le permite abordar los retos más difíciles de sus clientes.

Pivotal es, además, una CRO tecnológica que ha construido una plataforma de IA nativa para acelerar los ensayos clínicos. No es una capa fina sobre un modelo de IA genérico, sino una plataforma vertical full-stack diseñada específicamente para la investigación clínica. La firma parte de una convicción: los protocolos, los flujos de datos, los marcos normativos y los estándares de la industria bio-farmacéutica son grafos de conocimiento complejos, y solo los agentes que razonan en términos de grafos y trabajan junto a expertos humanos dentro de unos límites establecidos llegarán a dominarlos. Eso es exactamente la plataforma Danah, y el futuro de Pivotal como CRO agéntica.

Casi 25 años de experiencia práctica y 600 ensayos clínicos después y sometida a inspecciones repetidas de las Autoridades Regulatorias internacionales, Pivotal domina la investigación clínica.

Para más información, visitar www.pivotalcr.com y seguirlos en LinkedIn.

Acerca de Madrid Excelente

Madrid Excelente es el sello de calidad de la Comunidad de Madrid, gestionado por Fundación Madrid, entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar la competitividad empresarial de la región. El sello reconoce a organizaciones de cualquier sector y tamaño, públicas o privadas, que demuestran un compromiso sostenido con la mejora continua, la innovación, la responsabilidad social y medioambiental, y la satisfacción del cliente.

El modelo de certificación se articula en torno a cuatro fundamentos —propósito, planeta, personas y progreso— y combina una autoevaluación con una auditoría externa realizada por entidades de certificación independientes. El sello, concedido por un periodo de tres años y sujeto a seguimiento anual, distingue a las organizaciones que superan estándares exigentes de gestión, calidad y excelencia operacional.

Para más información, visitar www.madridexcelente.com

Contacto

Emisor: Pivotal

Contacto: Pivotal

Email de contacto: natalia.farr@pivotalcr.com