Planta 1 Studio impulsa la oferta de espacios creativos en Barcelona con su estudio fotográfico

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 15 de diciembre de 2025.-

La demanda de espacios especializados para la creación de contenido visual sigue creciendo en Barcelona, una ciudad que se ha convertido en uno de los epicentros creativos más activos del país. En este contexto, Planta 1 Studio | Alquiler de Estudio Fotográfico en Barcelona, ubicado en Sant Just Desvern, destaca como un espacio versátil y preparado para atender las nuevas necesidades de fotógrafos, productoras, marcas y creadores que buscan instalaciones profesionales y accesibles.

En los últimos años, el auge del comercio electrónico, las producciones para redes sociales y los formatos audiovisuales ha impulsado la aparición de estudios que ofrecen infraestructura técnica sin la complejidad de un plató tradicional. Planta 1 Studio se integra en esta tendencia con una propuesta que combina platós amplios, ciclorama blanco, zonas de maquillaje, camerino, sets iluminados y un estudio de podcast insonorizado diseñado para grabación tanto de audio como de vídeo.

La flexibilidad se ha convertido en uno de los elementos más valorados por los profesionales, y el estudio ofrece disponibilidad por horas, media jornada o jornada completa, además de facilidades de carga y descarga y parking privado. Esta combinación de infraestructura y comodidad lo convierte en una alternativa atractiva para producciones comerciales, sesiones de producto, campañas publicitarias, videoclips, entrevistas o contenido corporativo.

Barcelona continúa posicionándose como un polo creativo que atrae a profesionales del sector audiovisual. Espacios como Planta 1 Studio refuerzan este ecosistema proporcionando recursos preparados para un ritmo de trabajo cada vez más ágil y digital.

“Barcelona vive un momento creativo excepcional. Nuestro objetivo es ofrecer un espacio donde cualquier profesional pueda desarrollar su proyecto con libertad técnica, comodidad y un entorno adaptado a las necesidades actuales del sector”, señalan desde Planta 1 Studio.

Con una infraestructura sólida y un enfoque orientado al trabajo profesional, Planta 1 Studio continúa consolidándose como un punto estratégico para quienes necesitan un entorno preparado para producir contenido de forma eficiente y con un alto estándar técnico.

Planta 1 Studio | Alquiler de Estudio Fotográfico en Barcelona

Carrer de Ramon i Cajal, 7, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona, España

planta1studio.es

Emisor: Planta 1 Studio

Contacto

Contacto: Planta 1 Studio

Número de contacto: 34 639 73 99 43