Plasticosur cierra 2025 con una subida del 6% en ventas y más de 160 trabajadores

Madrid, 29 de enero

Tras unificar jurídicamente las empresas de Sevilla y Huelva, la facturación de este año superará los 25 millones de euros.

Plasticosur cierra el año con un incremento de ventas a pesar de que estas han estado en algunas ocasiones por factores climatológicos adversos. La subida ha superado en un 6 % la facturación de 2024, tal y como explica el director general, Antonio Colsa, quien recuerda que “el ejercicio 2025 ha estado claramente condicionado por factores externos, especialmente climáticos, que han provocado una evolución desigual del consumo. El primer cuatrimestre estuvo muy influenciado por las intensas lluvias, que retrasaron campañas clave como Carnaval y, sobre todo, camping y playa, que no arrancaron en las fechas habituales. De abril a octubre la situación dio un giro positivo. Fue una auténtica locura, con crecimientos muy fuertes. A finales de septiembre arrancó la campaña de Navidad, que también ha funcionado bien, junto con la de papelería, y en los últimos meses se aprecia una cierta ralentización del consumo”.

Pese a este contexto, Colsa resaltó que “el cierre del ejercicio ha estado muy cerca de la proyección inicial. Estamos satisfechos, sobre todo teniendo en cuenta que no está siendo un buen año a nivel general de consumo”.

Entre los factores que han impulsado este crecimiento, el director general destacó la consolidación de la línea de productos frescos. “Poco a poco se está integrando dentro de nuestra propuesta para ofrecer a los clientes una compra más completa, y creemos que durante 2026 seguirá ganando peso”. También subrayó la apuesta por proveedores de cercanía y productos locales, “una estrategia que está teniendo una respuesta muy positiva por parte de los clientes”.

En cuanto a campañas concretas, Colsa señaló el gran éxito de algunos productos. “Las lámparas ventiladoras han sido un auténtico boom y uno de los artículos que más ha contribuido al crecimiento. La campaña de papelería ha funcionado muy bien y la de playa, desde mayo, ha superado con creces las expectativas”.

De cara a 2026, Plasticosur afronta un escenario “desafiante y ambicioso”. La compañía se encuentra inmersa en el cierre de su nuevo plan estratégico a tres años, elaborado por todo el comité de dirección. “Estamos definiendo prioridades, replanteando el modelo de negocio y marcando las palancas clave para el próximo trienio. Será un periodo de fuerte impulso, con una propuesta de valor renovada, un avance muy importante en la digitalización de procesos y un enfoque todavía más centrado en el cliente”.

Otro de los grandes retos es la ampliación de instalaciones en Huelva. “Llevamos tiempo buscando un solar adecuado para un establecimiento de unos 8.000 metros cuadrados de sala de venta, pero el principal problema es la falta de suelo con uso terciario. Confiamos en poder cerrar una solución en el primer trimestre de 2026, y a partir de ahí, el proyecto tendría un plazo de ejecución de unos dos años y medio”. Mientras tanto, la empresa prevé realizar mejoras provisionales en las instalaciones actuales para seguir elevando la calidad del servicio.

Colsa también avanzó que 2026 será clave para el refuerzo de la marca propia We and You, así como para un proyecto de reposicionamiento y rebranding de la marca de importación. “Son iniciativas estratégicas que nos permitirán seguir creciendo y adaptándonos a las nuevas demandas del mercado”, dijo.

Unificación y crecimiento

Otra de las novedades de Plasticosur llega desde el punto de vista jurídico. Hasta la fecha existían dos empresas: Plasticosur SA (Sevilla) y Plasticosurdos SL (Huelva), que ahora se han unificado a través de la figura jurídica de fusión por absorción, donde Plasticosurdos pasa a formar parte de Plasticosur.

Según informan Antonio Colsa, y la accionista y directora estratégica de Marketing, Laura Garrido, Plasticosurdos se creó en Huelva como SL en el año 89. Se configuró así para que no afectara al proyecto madre, pero ahora se ha visto que era mejor unificar ambas sociedades para crecer, estratégicamente, con más fuerza. Los accionistas de ambas empresas eran prácticamente los mismos, por lo que se ha optado por esta figura jurídica para agilizar los procesos administrativos, la gestión y planificar el crecimiento en el futuro.

Los dirigentes resaltan que “hemos considerado oportuno que era el momento de fusionar las dos sociedades en una sola para mejorar toda una serie de procesos administrativos y de procesos operativos. De ahí que la fusión venga motivada porque trabajábamos en dos mercados muy similares en Huelva y Sevilla y los accionistas han considerado que era el momento de que se produjera una fusión por absorción de Plasticosurdos en Plasticosur: Para ganar en eficiencia y mejorar los procesos tanto operacionales como administrativos”.

La compañía resultante va a facturar en el ejercicio 2025 aproximadamente 25 millones de euros. “Tener una sola sociedad para la gestión de las dos superficies nos hará más fuerte ante los proveedores. Aunque éramos dos sociedades y funcionábamos por acuerdos, ahora vamos a unificar las compras y mejoraremos tanto los procesos operacionales como administrativos”, resaltan.

Respecto a la plantilla, “hemos integrado a todos los trabajadores con sus antigüedades y con sus derechos y sus condiciones. La plantilla de Huelva se ha sumado a la de Sevilla con las mismas condiciones que tenían. Y ahora mismo estaríamos en el entorno de los 150-160 empleados, teniendo en cuenta que hay unos 15 que son estacionales”, concluyen.

IMAGEN: Plasticosur

PIE DE FOTO: Plasticosur cierra 2025 con una subida del 6% en ventas y más de 160 trabajadores

