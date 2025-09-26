Plataformas digitales que garantizan eficiencia y cumplimiento de la regulación laboral en grandes empresas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de septiembre de 2025.- En un entorno donde la regulación laboral cambia con rapidez, muchas organizaciones se enfrentan al reto de gestionar grandes plantillas sin perder eficiencia ni seguridad jurídica. Plannam, especialista en soluciones SaaS para planificación de personal, ofrece un sistema que integra automatización avanzada con un cumplimiento riguroso de las normativas vigentes. La propuesta combina tecnología en la nube, inteligencia artificial y funcionalidades adaptadas a sectores con alta rotación de empleados, como supermercados, restauración, hostelería o sanidad. Este enfoque permite que la gestión de turnos, ausencias y registro horario se realice de manera fluida, manteniendo siempre la trazabilidad exigida por la legislación.

Regulación laboral como ventaja competitiva

El debate sobre cómo aplicar la regulación laboral sin afectar la productividad ha ganado protagonismo en los últimos años. Muchas empresas todavía consideran la normativa un obstáculo operativo. Sin embargo, la experiencia demuestra que la aplicación inteligente de sistemas digitales convierte la obligación legal en una palanca de competitividad. En ese sentido, Plannam sitúa la regulación en el centro de su propuesta tecnológica.

El software no solo registra la jornada laboral de forma precisa y de acuerdo a lo requerido por la ley en España y otros países europeos, sino que también genera informes automáticos listos para auditorías o inspecciones. Además, ofrece mecanismos de control en tiempo real que alertan sobre desviaciones de jornada o incumplimientos potenciales antes de que generen sanciones. Este nivel de previsión resulta especialmente valioso en organizaciones con más de 300 empleados, donde el margen de error es reducido y los riesgos legales pueden afectar directamente la cuenta de resultados.

Eficiencia operativa con base tecnológica

La clave está en que la plataforma no se limita a cumplir con la regulación, sino que ayuda a optimizar los recursos humanos de manera sostenible. Al automatizar la creación de turnos y gestionar incidencias con rapidez, el sistema libera a los departamentos de recursos humanos de tareas repetitivas. De este modo, los equipos pueden dedicar más tiempo a la estrategia y al desarrollo del talento.

Otra ventaja diferencial es la facilidad de integración con ERPs, sistemas de nóminas y soluciones de control de presencia biométrica o digital. Este ecosistema permite que la información fluya sin fricciones, garantizando coherencia entre planificación, registro y pago de horas trabajadas. La transparencia obtenida mejora tanto la relación con los empleados como la capacidad de la empresa para tomar decisiones basadas en datos.

En palabras de un portavoz de Plannam, “cumplir con la regulación no debería ser un lastre, sino una oportunidad para aumentar la eficiencia y generar confianza en los equipos”. Con esta visión, la compañía refuerza su compromiso con las empresas que buscan transformar la gestión laboral en un proceso estratégico y, al mismo tiempo, seguro desde el punto de vista legal.



Emisor: PLANNAM

Contacto: PLANNAM

Número de contacto: 606346890