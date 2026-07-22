Plazos y caducidad; cuándo se pierde un premio de lotería, aunque el boleto sea ganador - Administración de lotería La Pastoreta

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 22 de julio de 2026.-

Un boleto premiado no garantiza el cobro indefinido del premio. Desde La Pastoreta recuerdan que la normativa que regula los juegos gestionados por SELAE establece un plazo máximo para ejercer ese derecho y que, una vez transcurrido, el premio caduca de forma definitiva. Cada año quedan sin cobrar cantidades importantes debido al desconocimiento de esta norma, a la pérdida del resguardo o, simplemente, al olvido.

Con carácter general, el derecho al cobro de un premio caduca a los tres meses. Este plazo se aplica en los principales juegos oficiales, como La Quiniela, El Quinigol o El Gordo de la Primitiva, y comienza a contarse desde el día siguiente al último concurso en el que participa la apuesta. Este matiz resulta especialmente relevante en las apuestas multisorteo, ya que el cómputo no se inicia tras el primer sorteo, sino una vez una vez finalizado el último sorteo para el que el boleto mantiene su validez.

La digitalización también ha reducido muchas de las situaciones que tradicionalmente provocaban la pérdida de premios. Cuando las apuestas se realizan a través de administraciones autorizadas que custodian los resguardos, como La Pastoreta, desaparece el riesgo de extraviar o deteriorar el boleto y de olvidarse de comprobar los resultados antes de que expire el plazo de cobro. La gestión de los resguardos y la verificación automática de los premios aportan una capa adicional de seguridad al participante, especialmente en apuestas realizadas de forma habitual. Más información sobre cómo jugar online con custodia segura de los resguardos en la web de La Pastoreta.

Desde un punto de vista jurídico, la caducidad supone la extinción del derecho al cobro. Una vez agotado el plazo legal, SELAE deja de estar obligada a abonar el premio y este ya no puede reclamarse. No se trata de una suspensión temporal ni de un retraso administrativo, sino de la desaparición definitiva del derecho económico asociado al boleto premiado.

La existencia de un plazo de caducidad responde a razones de seguridad jurídica y de gestión del sistema. Permite cerrar de forma definitiva cada sorteo, facilita las auditorías y el control económico, reduce el riesgo de fraude y evita reclamaciones planteadas mucho tiempo después, cuando la documentación o los resguardos pueden haberse deteriorado o perdido.

La normativa contempla, no obstante, una excepción relevante. Cuando un participante presenta una reclamación dentro del plazo legal por una incidencia relacionada con su apuesta, el cómputo de la caducidad queda suspendido hasta que exista una resolución definitiva. De este modo se protege el derecho del jugador mientras se resuelve el conflicto.

La mayoría de los premios que caducan no están relacionados con cuestiones jurídicas complejas, sino con situaciones cotidianas. Entre las más habituales se encuentran no comprobar los resultados del sorteo, guardar el boleto y olvidarlo durante meses, desconocer desde cuándo empieza a contar el plazo en apuestas multisorteo o perder el resguardo antes de verificar si ha resultado premiado.

Los importes correspondientes a premios caducados tampoco permanecen reservados de manera indefinida. Una vez extinguido el derecho al cobro, esos fondos pasan a integrarse en la gestión económica prevista por la normativa que regula los juegos públicos.

La regulación del juego no solo establece cómo participar o cómo se distribuyen los premios, sino también el tiempo durante el cual pueden reclamarse. Conservar el resguardo, comprobar los resultados y respetar los plazos legales son actuaciones imprescindibles para evitar que un boleto ganador termine perdiendo todo su valor. La caducidad constituye un elemento esencial del sistema jurídico del juego, ya que garantiza la seguridad, la trazabilidad y el cierre definitivo de cada concurso.

En un contexto en el que cada vez más jugadores optan por realizar sus apuestas por internet, disponer de sistemas de custodia de resguardos y comprobación automática de premios aporta una garantía adicional frente a uno de los riesgos más habituales: que un premio se pierda simplemente por un descuido. Porque, en materia de loterías, la suerte también tiene fecha de caducidad.

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