De los pocos que ofrecen comida hasta tarde; Pasa Tapas en Barcelona - Restaurante Pasa Tapas de la Barceloneta

Barcelona, 6 de marzo

La vida nocturna forma parte esencial del carácter urbano de Barcelona. A medida que la ciudad ha evolucionado hacia un modelo cosmopolita y abierto al turismo internacional, también lo han hecho sus hábitos gastronómicos. Cada vez más personas buscan opciones culinarias que se adapten a horarios flexibles, más allá de la cena tradicional. En este escenario cobra especial relevancia encontrar un restaurant abierto hasta tarde, capaz de ofrecer cocina completa cuando la mayoría de establecimientos ya han cerrado sus fogones. En el barrio de La Barceloneta, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, Pasa Tapas se ha consolidado como una de esas propuestas que prolongan la experiencia gastronómica nocturna con cocina mediterránea y tradición culinaria catalana.

Cocina activa hasta la madrugada en La Barceloneta

Dentro de la oferta nocturna de Barcelona, Pasa Tapas destaca por mantener una política de servicio poco habitual en la restauración urbana: una cocina operativa prácticamente hasta el cierre del local. El restaurante abre todos los días desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la madrugada, con la cocina funcionando hasta aproximadamente las 2:30. Esta continuidad gastronómica permite disfrutar de la carta completa incluso en horas en las que la mayoría de restaurantes ya han finalizado su servicio.

La propuesta culinaria se basa en la tradición mediterránea y catalana, con especial protagonismo de las tapas, las carnes y pescados a la brasa, así como recetas emblemáticas de la gastronomía española. Platos elaborados con ingredientes seleccionados y técnicas tradicionales forman parte de una carta pensada para responder a diferentes momentos del día, desde comidas informales hasta cenas tardías.

Según explican desde el restaurante: “Tenemos la cocina abierta hasta las 2:30 de la madrugada, algo que muy pocos restaurantes en Barcelona mantienen. Al estar al lado de la playa de la Barceloneta, al final nos hemos convertido en una pequeña gema para quienes disfrutan haciendo vida de noche.”

Gastronomía, tradición y espacios para grupos

Con cerca de tres décadas de trayectoria en el barrio, Pasa Tapas se ha convertido en un punto de referencia para quienes buscan gastronomía tradicional en un ambiente dinámico. Fundado hace más de 28 años, el restaurante mantiene una filosofía basada en la hospitalidad y en el respeto por las recetas de la cocina española y catalana.

La propuesta gastronómica incluye especialidades a la brasa, tapas clásicas y menús diseñados para grupos. Entre las opciones disponibles destacan diferentes menús colectivos, con propuestas que combinan entrantes para compartir, platos principales y postres tradicionales. También sobresalen las populares calçotadas de temporada, con calçots a la brasa acompañados de salsa romesco y platos típicos como butifarra de payés, parrilladas de carne o elaboraciones vegetarianas.

El establecimiento dispone además de salones privados adaptables para celebraciones y eventos, con capacidad para acoger hasta 300 personas. Estos espacios permiten organizar encuentros familiares, celebraciones o reuniones empresariales con menús personalizados y equipamiento audiovisual.

Gracias a su horario ampliado y a su ubicación estratégica junto al mar, Pasa Tapas se mantiene como un restaurant abierto hasta tarde que combina tradición gastronómica, amplitud de espacios y continuidad culinaria en uno de los barrios más reconocidos de Barcelona.

