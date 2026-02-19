Polaris Renewable Energy anuncia los resultados del cuarto trimestre y del ejercicio anual 2025

Resultados del cuarto trimestre y del ejercicio anual 2025 - Polaris Renewable Energy Inc.

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía registró un aumento interanual en producción, ingresos y EBITDA ajustado, impulsado por un sólido desempeño en Perú y Ecuador y por la incorporación del parque eólico Punta Lima en Puerto Rico, mientras avanza en nuevos proyectos estratégicos y mantiene su política de dividendos

Madrid, 19 de febrero de 2026.- Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris Renewable Energy" o la "Compañía") se complace en informar sus resultados financieros y operativos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025. Este comunicado de resultados debe leerse junto con los estados financieros consolidados de la Compañía y el informe de gestión y análisis, disponibles en el sitio web de la Compañía en www.PolarisREI.com y publicados en SEDAR+ en www.sedarplus.ca. Las cifras en dólares que se indican a continuación están denominadas en dólares estadounidenses, salvo que se indique lo contrario.



Aspectos destacados



• Para el trimestre finalizado el 31 de diciembre de 2025, la producción consolidada de energía aumentó un 1 % en comparación con el mismo trimestre de 2024, mientras que la producción consolidada anual fue de 810.731 MWh para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025 frente a 764.756 MWh en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024.



• La Compañía generó 80,5 millones de dólares en ingresos para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, en comparación con 75,8 millones de dólares en el mismo periodo de 2024. El incremento de ingresos se atribuye principalmente a la incorporación a la cartera de la Compañía del parque eólico Punta Lima en marzo de 2025.



• El EBITDA ajustado fue de 56,5 millones de dólares para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, en comparación con 55,0 millones de dólares en el mismo periodo de 2024.



• La pérdida neta atribuible a los accionistas fue de 2,7 millones de dólares, o (0,13) dólares por acción – básica – para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, en comparación con un beneficio neto de 3,0 millones de dólares, o 0,14 dólares por acción – básica – en 2024.



• Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, la Compañía generó 35,2 millones de dólares en flujo de caja neto procedente de actividades operativas, finalizando con una posición de caja de 93,2 millones de dólares, incluyendo 4,6 millones de dólares de efectivo restringido.



• En enero de 2025 la Compañía canceló cuatro (4) de sus líneas de crédito pendientes. La cancelación anticipada formó parte de los términos y objetivos de los Bonos Verdes emitidos el 3 de diciembre de 2024 y de la estrategia de optimización de deuda de la Compañía para reducir costes de financiación.



• El 3 de marzo de 2025, la Compañía anunció el cierre de un Acuerdo de Aporte de Capital ("ECCA") en relación con Punta Lima Wind Farm LLC ("PLWF" o el "Proyecto"), una instalación eólica terrestre con una capacidad nominal de 26,0 MW ubicada en el municipio de Naguabo, Puerto Rico. El Proyecto está sujeto a un Acuerdo de Compra de Energía ("PPA") con vigencia hasta 2044, con un precio contractual actual de 149,14 dólares por MWh. El PPA incluye un incremento variable del precio durante los primeros 11 años, tras los cuales el precio se reajusta a 129,36 dólares por MWh y reanuda incrementos anuales. La transacción se completó mediante una estructura de tax equity, bajo la cual Polaris opera el Proyecto, mientras que Santander Bank N.A. ("Santander") mantiene una participación fiscal. El aporte de capital bajo el ECCA ascendió a 20 millones de dólares.



• El 11 de agosto de 2025, Polaris completó la presentación del acuerdo de Oferta Estándar del Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías ("BESS") ante el Negociado de Energía de Puerto Rico ("PREB"). El 30 de septiembre de 2025, el PREB instruyó a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ("PREPA") a presentar el acuerdo ejecutado dentro de los cinco días posteriores a recibir la aprobación de la Junta de Supervisión y Administración Financiera ("FOMB"). Desde entonces, Polaris ha continuado colaborando activamente con PREPA y PREB para responder a solicitudes y requisitos procesales como parte del proceso regulatorio en curso. Aunque el calendario de aprobaciones finales depende de procesos regulatorios fuera del control de la Compañía, la dirección mantiene una visión positiva sobre el avance del proyecto. Una vez obtenidas todas las aprobaciones necesarias, se espera que el proyecto BESS avance a construcción, estimada actualmente en aproximadamente 12 meses, tras lo cual Polaris tendría derecho a recibir pagos mensuales fijos y basados en desempeño por la prestación de servicios de almacenamiento de energía, capacidad y apoyo a la red.



• La Compañía mantiene su enfoque en sostener un dividendo trimestral. Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, declaró y pagó 12,6 millones de dólares en dividendos. La Compañía ha declarado y pagará un dividendo trimestral de 0,15 dólares por acción ordinaria en circulación el 27 de febrero de 2026 a los accionistas registrados al 17 de febrero de 2026.



Durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2025, la producción eléctrica fue de 810.731 MWh en comparación con 764.756 MWh en 2024. El incremento estuvo impulsado principalmente por una mayor producción en Perú y Ecuador como resultado de condiciones hidrológicas favorables y alta disponibilidad de plantas, así como por la producción incremental del parque eólico Punta Lima en Puerto Rico. Estos aumentos se vieron parcialmente compensados por una menor producción en Nicaragua debido a la normalización de la generación geotérmica y una menor generación efectiva en República Dominicana, atribuible principalmente a mayores niveles de limitación (curtailment).



"Nuestros resultados operativos de 2025 reflejan la diversificación y resiliencia de nuestros activos en operación", afirmó Marc Murnaghan, director ejecutivo de Polaris Renewable Energy. "Logramos mayor producción consolidada, ingresos y EBITDA interanual, respaldados por un sólido desempeño en Perú y por la contribución del parque eólico Punta Lima tras su adquisición en marzo. Estamos avanzando activamente en nuestra cartera de desarrollo de proyectos y esperamos progresar en iniciativas clave manteniendo una asignación disciplinada de capital y costes, así como fiabilidad operativa".



Acerca de Polaris Renewable Energy Inc.

Polaris Renewable Energy Inc. es una empresa canadiense cotizada en bolsa dedicada a la adquisición, desarrollo y operación de proyectos de energía renovable en América Latina y el Caribe. Actor de alto desempeño y financieramente sólido que contribuye a la transición energética.

Contacto

Emisor: Polaris Renewable Energy Inc.

Nombre contacto: Relaciones con Inversores

Descripción contacto: Polaris Renewable Energy Inc.

Teléfono de contacto: +1 647-245-7199