POMO abre en el Barrio de las Letras de Madrid con obrador propio de masa diaria y speakeasy subterráneo - POMO TENTAZIONE ITALIANA
(Información remitida por la empresa firmante)
Cuatro chefs italianos formados en la escuela ALMA de Gualtiero Marchesi lanzan su segundo proyecto en la capital tras la apertura de IN Ristolab a inicios de 2025.
Madrid, 20 de mayo de 2026.- POMO Tentazione Italiana, restaurante de cocina italiana contemporánea con horno profesional traído desde Italia y obrador propio de masa diaria, abrió el pasado 2 de mayo en la calle Manuel Fernández y González, 10, en el Barrio de las Letras de Madrid. El proyecto está promovido por cuatro chefs italianos formados en la escuela ALMA de Gualtiero Marchesi y es su segunda apertura en la capital tras IN Ristolab.
El local ocupa unos 300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas con un aforo total de 200 comensales. En la planta calle se sitúa el restaurante POMO Tentazione Italiana, con sala principal, barra de elaboración de pasta a la vista en la que los comensales pueden comer mientras observan las elaboraciones, zona de pizza con horno italiano profesional traído desde Italia, cocina interior y un salón privado reservado a grupos y eventos. La planta subterránea, una bóveda de ladrillo, alberga Pclab, un speakeasy de coctelería de autor, cuya carta también puede disfrutarse en la planta superior. El horno italiano, instalado a la vista de la sala, funciona como punto focal del espacio.
El proyecto está liderado por Mario Caruso, Salvo Pellegriti, Donato Menechella, y Vito Politi, cuatro chefs italianos con paso previo por restaurantes con estrella Michelin y formación común en la escuela ALMA, referencia de alta cocina italiana fundada por Gualtiero Marchesi. Politi y Pellegriti dirigen la cocina, Menechella firma la pizzería y Caruso se ocupa de la bodega y los maridajes. El equipo abrió a inicios de 2025 IN Ristolab, su primer proyecto en Madrid, concebido como restaurante-laboratorio gastronómico italiano.
La carta de POMO se articula en torno a la masa, elaborada cada día en el obrador del local tanto para pizza como para pasta fresca. La oferta incluye más de doce referencias de pizza de estilo contemporáneo, con bordes pronunciados y fermentación larga, entre ellas la Margherita con tomate San Marzano DOP, la Assoluto di Carciofo y la Mortazza, con crema de pistacho y mortadela. El apartado de pasta fresca propone elaboraciones como los Cappelletti rellenos con fondue de pistacho y limón, sus Tagliolini con vieiras o la Lasaña verde con ragú boloñés.
Completan la propuesta antipasti como el Maritozzo de rabo desmigado, secondi como sus Calamares salteados con caponata siciliana, y dolci como el Tiramisù clásico o la tarta POMO de manzana con haba tonka.
La selección de producto combina ingredientes italianos con denominación de origen protegida —Parmigiano Reggiano de 24 meses, 'nduja calabresa, scamorza ahumada, stracciatella y anchoas del Cantábrico, entre otros — con materia prima española de temporada procedente de proveedores nacionales.
"La cocina italiana no necesita justificarse. Llevamos años cocinándola en restaurantes con estrella y queríamos abrir un sitio donde lo italiano se sirviera sin disculpas y sin clichés. POMO Tentazione Italiana es eso: producto, masa y fuego", explica Mario Caruso, uno de los socios fundadores.
El interiorismo lo firma la artista italiana Annalisa Maione, conocida como DADA. El proyecto trata el local como una sucesión de escenas con identidades diferenciadas: la sala diurna del restaurante, en clave matérica con madera, hierro y luz cálida en torno al horno; y la bóveda inferior de Pclab, de carácter más oscuro, íntimo y nocturno, concebida como laboratorio líquido y sensorial subterráneo.
POMO Tentazione Italiana sirve comidas y cenas de martes a domingo, con servicio de coctelería ininterrumpido entre turnos. El ticket medio estimado se sitúa entre 25 y 30 euros por persona.
¿Qué es POMO Tentazione Italiana?
POMO Tentazione Italiana es un restaurante de cocina italiana contemporánea ubicado en la calle Manuel Fernández y González, 10, en el Barrio de las Letras de Madrid. Abrió el 2 de mayo de 2026 y es el segundo proyecto del equipo formado por Vito Politi, Donato Menechella, Salvo Pellegriti y Mario Caruso —cuatro chefs italianos formados en la escuela ALMA de Gualtiero Marchesi y con experiencia previa en restaurantes con estrella Michelin— tras la apertura de IN Ristolab en febrero de 2025. La propuesta gira en torno a un horno italiano profesional traído desde Italia y un obrador propio donde se elabora a diario la masa de pizza y pasta fresca, con producto italiano DOP y materia prima española de temporada. El local, de 200 metros cuadrados y 200 comensales de aforo, incorpora Pclab, un speakeasy de coctelería de autor instalado en una bóveda de ladrillo subterránea. Más información en www.pomomadrid.com e Instagram @pomo.madrid.
Datos prácticos
Dirección: Calle de Manuel Fernández y González, 10. Centro, 28014 Madrid (Barrio de las Letras)
Aforo: 200 comensales distribuidos en 300 metros cuadrados en dos plantas.
Horario de Cocina: Martes a domingo, de 13:00 a 16:30 y de 19:30 a 23:30 (viernes y sábados hasta las 00:00). Lunes cerrado.
Horario de Coctelería: Martes a domingo, servicio ininterrumpido entre turnos.
Ticket medio: 25–30 € por persona
Reservas y Carta: www.pomomadrid.com
Instagram: @pomo.madrid
Contacto
Emisor: POMO Tentazione Italiana
Contacto: POMO Tentazione Italiana
Número de contacto: +34 699 88 58 66