El pool encara el segundo invierno más caro desde 2010 pese a su abaratamiento por la desescalada en Irán

El pool encara el segundo invierno más caro desde 2010 pese a su posible abaratamiento por la desescalada en Irán - Tempos Energía

(Información remitida por la empresa firmante)

En España, la ausencia de energías renovables relevantes como la eólica provoca que horas en las que la electricidad sería casi gratuita pasen a costar casi 190 euros

El precio del brent ha bajado considerablemente en noviembre, aunque ha mantenido una prima de riesgo de entre 20 y 25 dólares por barril y la navegación no se ha normalizado, ya que al menos cinco buques han comunicado incidentes en el Golfo

Sevilla, 10 de noviembre de 2026.- El precio del pool eléctrico encara el que podría ser el segundo invierno más caro desde el año 2010 pese a que podría abaratarse hasta los 112 euros el megavatio hora -un 27% menos de lo que cotiza actualmente- debido a la desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Desde la consultora energética Tempos Energía consideran que esta cifra continuaría sin ser barata debido a que “la paz bajaría el precio, pero no devolvería al mercado a la situación anterior a la guerra”.

El Ceo de Tempos Energía, Antonio Aceituno, ha señalado que el precio de la luz es especialmente alto en España debido a la actual falta de energía barata. “La ausencia de una renovable de alta relevancia como es la eólica provoca que horas en las que la electricidad sería casi gratuita pasen a costar casi 190 euros, ya que ese hueco lo cubren los ciclos combinados”. “Siete de cada ocho horas hay centrales de gas encendidas, por lo que se puede decir que a día de hoy la luz es gas”. “Y el gas natural vale hoy el triple que hace un año”, ha apuntado.

A ello se suman otros factores, como la falta de un reactor nuclear, el corte de suministro de electricidad por parte de Francia y el encarecimiento de las horas de la tarde debido a que el sol se va antes. Una espiral de huecos que aumenta todavía más la dependencia del gas, que es mucho más caro que en años anteriores y se ha convertido en la variable que marca el suelo en la actualidad.

Análisis de los futuros eléctricos

Con respecto a los futuros eléctricos, la referencia del mercado energético, el gas, ha cerrado en 85,5 euros, más de dieciocho por debajo de su techo. A finales de octubre superó los cien euros por primera vez desde 2022; sin embargo, en cinco sesiones ha devuelto más de la mitad de lo que subió en un mes. Aun así, vale más de dos veces y media que hace un año.

Para Aceituno, la explicación de esta corrección contenida se encuentra en que “lo que ha salido del precio es el miedo, ya que se esperaba un ataque a Irán tras las elecciones americanas y en vez de eso llegó la diplomacia”. No obstante, no se aprecia una bajada mayor debido a que “por Ormuz pasan menos de un tercio de los metaneros de enero, lo que significa que los barcos no han vuelto”.

Según ha explicado el director de Tempos, “sin esos barcos, el suelo lo marcan unas reservas europeas que se encuentran diez puntos más vacías que hace un año”. “Lo que falte llegará en barco, y el barco irá hacia quien más pague”. Aun así, el precio tendrá un límite marcado por la demanda de Europa que consume más de una quinta parte menos de gas que en 2022, lo que, como recuerda Aceituno, “se escenificó durante las dos jornadas en las que el gas cerró por encima de cien euros, ya que al día siguiente ya estaba por debajo”.

Por su parte, la luz de enero a marzo cierra en 153,10 euros, doce más que el 20 de octubre, con el mismo gas. La primavera, a 85 euros, se incrementa a más del doble que hace un año, aun acompañada de la bajada del gas, mientras que el verano ha batido su récord dieciséis veces en seis semanas y el invierno de dentro de un año cuesta 33 euros menos que el que empieza. Con vistas a un análisis más global, todo 2027 cuesta 120 euros -el doble que en junio- y 2028, a 70 euros, valía lo mismo que 2027 en Nochevieja, pero a día de hoy les separan cincuenta euros.

El Brent continúa amenazado

El Brent vivió un desplome durante las tres primeras jornadas de noviembre, pasando de 120,15 a 91,84 dólares por barril, 28,31 dólares menos, un 23,56 por ciento. Pese a la bajada, ha mantenido una prima de riesgo de entre 20 y 25 dólares por barril y la navegación no se ha normalizado, ya que al menos cinco buques han comunicado incidentes en el Golfo en los primeros días de noviembre.

En este sentido, el mercado ha descontado que no habrá una ofensiva inmediata, pero cruzar el Golfo continúa siendo igual de peligroso. Ese empate, entre una ofensiva que no llega y un riesgo que no se va, es el punto de partida de los posibles escenarios que prevén desde Tempos Energía. En el primero de ellos, el escenario ‘base’, el Brent se moverá entre 90 y 105 dólares por barril; sin acuerdo cerrado, sin una ofensiva a gran escala y con ataques acotados como el de la isla iraní de Qeshm.

Por otro lado, una posible orden de ataque por parte de Estados Unidos antes de que el Congreso tome posesión en enero provocaría un inminente escenario alcista con precios situados en el rango de los 115 y 135 dólares por barril. El mercado volvería a marcar la media de septiembre y octubre, 119,04 dólares por barril, y en su extremo alto se quedaría a poco más de tres dólares del máximo de 2026, los 138,21 dólares por barril del pasado 7 de abril.

Como contraparte, la consultora también valora un escenario bajista que tendría lugar en caso de efectuarse un acuerdo catarí que liberara el barril iraní y desactivara la prima de riesgo. Con el fin del bloqueo, los inspectores en las instalaciones nucleares y la reapertura del estrecho, el Brent bajaría entre 78 y 90 dólares por barril. Aún así, el experto ha apuntado que “no volveríamos al barril de antes de la guerra, que en enero y febrero de 2026 costaba de media 68,69 dólares por barril e incluso el suelo de ese rango quedaría un 14 por ciento por encima”.

Sobre Tempos Energía

Tempos Energía es una consultora energética independiente con 15 años de experiencia, especializada en la compra de energía, gas y electricidad para grandes centros de consumo. Su enfoque siempre se dirige a la mejora de la cuenta de resultados, aplicando el conocimiento y estudio diario de los mercados, con el fin de implementar estrategias capaces de anticiparse a los acontecimientos adversos.

Con más de 100 clientes en cartera, y cerca de 200 puntos de suministro con perfil industrial gestionados (CUPS), superando anualmente los 1.500 GWh de electricidad, y 750 gigas de gas bajo su supervisión, Tempos Energía desarrolla informes y análisis basados en datos reales para respaldar decisiones eficientes.

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